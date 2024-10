Capitão de companhia aérea morre durante voo e faz pouso de emergência no aeroporto JFK

Um voo da Turkish Airlines de Seattle com destino a Istambul foi forçado a fazer um pouso de emergência no aeroporto John F. Kennedy, em Nova York, depois que o capitão da aeronave, Ilcehin Pehlivan, 59, morreu em pleno voo.

O incidente ocorreu na noite de terça-feira, e a notícia foi confirmada pela companhia aérea em comunicado. Pehlivan, que trabalhava para a Turkish Airlines desde 2007, caiu enquanto o avião sobrevoava o território canadense de Nunavut, forçando o copiloto e um segundo piloto a assumirem o controle da aeronave.

Um piloto morto e um pouso de emergência: a história do voo TK204 da Turkish Airlines

Apesar das tentativas de ressuscitação da tripulação, Pehlivan morreu antes que o pouso de emergência pudesse ser concluído. O voo TK204, um Airbus A350, decolou de Seattle pouco depois das 19h de terça-feira e, após o incidente, a tripulação decidiu desviar o voo para Nova York.

A aeronave acabou pousando no aeroporto JFK cerca de três horas após o trágico acontecimento. A companhia aérea informou que foram tomadas as providências necessárias para transferir os passageiros de Nova York para o destino final em Istambul. A causa da morte do capitão ainda não foi revelada.

A Turkish Airlines confirmou que Pehlivan tinha passado num exame médico regular em Março deste ano, não tendo sido detectados problemas de saúde que o pudessem ter impedido de continuar o seu trabalho. De acordo com os regulamentos da aviação, os pilotos com mais de 40 anos devem passar por exames médicos semestralmente.

Tristes notícias para o mundo da aviação

Este incidente lembra um caso semelhante ocorrido em 2015, quando um piloto da American Airlines também morreu em pleno voo, obrigando o seu copiloto a fazer um pouso de emergência. A comunidade da aviação, incluindo a associação de controladores de tráfego aéreo de Türkiye, expressou as suas condolências à família, amigos e colegas de Pehlivan.

Embora estes tipos de tragédias sejam incomuns, eles ressaltam a importância de ter uma equipe bem treinada para lidar com emergências durante o voo. O voo TK204 conseguiu pousar sem grandes incidentes e a segurança dos passageiros foi mantida em todos os momentos, graças à ação rápida dos demais tripulantes.