Vídeo impressiona ao flagrar agilidade de sucuri gigante com presa no Pantanal

Um vídeo impressiona ao flagrar a agilidade de uma sucuri gigante com uma presa no Pantanal.

O registro foi compartilhado nas redes sociais pela página @pantanaloficial, especializada no tema.

No registro, é possível ver a sucuri com a presa em uma parte mais rasa do rio. Logo depois, ela aparece totalmente submersa, mostrando seu verdadeiro domínio predador.

”Imagens impressionantes gravadas no Rio Formoso, em Mato Grosso do Sul, mostram uma sucuri se alimentando de um grande porco do mato e arrastando sua presa para o fundo das águas”, detalhou na postagem.

O registro voltou a viralizar no TikTok recentemente e deixou muitos usuários impressionados.

A postagem que mostra a força da natureza já conta com mais de 100 mil reproduções.

’Pensei que elas não engoliam as presas dentro da água’, comentou uma pessoa que ficou surpresa. Confira o vídeo:

Com informações da página @pantanaloficial