VÍDEO: Jovem viraliza e diverte internautas ao cair da cadeira durante entrevista de emprego

Há alguns dias, uma jovem identificada apenas como Jessenia viralizou no TikTok e arrancou gargalhadas de internautas ao cair da cadeira durante uma entrevista de emprego por videochamada.

Na gravação, que até o momento acumula 2,1 milhões de visualizações e mais de 383 mil curtidas, é possível ver a jovem contando à recrutadora da empresa suas habilidades com Excel quando o inesperado acontece.

“Assim como as planilhas do Excel e o programa Excel...” disse Jessenia. Em seguida, a cadeira em que ela estava sentada cedeu, fazendo-a cair do chão. A jovem, assim como a responsável pela entrevista, não conseguiram controlar as risadas com a situação.

“É como se eu tivesse caído por um alçapão ou algo assim” disse Jessenia. Na legenda do vídeo, ela acrescentou: “Dá próxima vez que você estiver nervoso com uma entrevista, pense nisso. Rindo com a dor!”.

Veja a seguir:

Em outro vídeo, Jessenia revelou aos seguidores que ficou bem após o ocorrido, mas estava com uma dor no cóccix. Sobre a entrevista, a jovem disse que ainda não teve nenhuma resposta e que entrarão em contato com ela com o próximo passo em breve.

Nos comentários, diversos internautas se divertiram com a situação inusitada. “Sua risada foi muito profissional. Eu teria gritado hahaha” disse uma pessoa. “Garota, eu teria ficado no chão enquanto tentava desligar a ligação” declarou a segunda.

“Meu Deus, isso é pior do que eu dizendo ao meu futuro chefe ‘te amo’ no final da nossa entrevista em vídeo hahaha” escreveu a terceira pessoa. “Você conseguiu o emprego? Porque se for assim, talvez eu precise fazer isso de propósito. É difícil por aqui kkkkkk” brincou mais uma.