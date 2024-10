Jovem se casa com ‘príncipe’ de sua festa de 15 anos, repete valsa e vídeo viraliza; assista

Prepare os lencinhos! Há alguns dias, uma jovem chamada Ana Clara Melandes, de 22 anos, viralizou no TikTok e emocionou internautas ao se casar com o ‘príncipe’ de sua festa de 15 anos.

Na gravação, que até o momento acumula 216 mil visualizações na rede social, é possível ver Ana Clara e seu marido, o programador Guilherme Ferreira, repetindo a mesma valsa que fizeram quando ela comemorou seus 15 anos.

Ao som da música ‘Can I Have This Dance’, do filme High School Musical 3, sucesso nos anos 2000, os dois dançaram diante dos convidados. No telão da festa, a mesma dança feita há 7 anos foi reproduzida, tornando o momento ainda mais especial.

“Casei com o príncipe da minha festa de 15 anos e recriamos a dança em nosso casamento” escreveu a jovem. Em outra publicação, Ana ainda declarou: “Quando fui fazer minha festa de 15 anos, todo mundo falou para não colocar o namorado como príncipe porque depois terminam e as fotos ficam. Que bom que não ouvi ninguém.”

Confira:

Na seção de comentários, internautas ficaram encantados com a história. “9 da manhã de uma sexta-feira e eu chorando por causa do amor de dois desconhecidos” escreveu uma pessoa.

“De longe uma das coisas mais lindas que eu já vi aqui nessa rede” comentou a segunda. “A prova de que o amor dura com a pessoa certa” declarou a terceira.

“Moça, eu chorei! Fico feliz por vocês. Me deu nostalgia dessa música e logo passou um filme na minha cabeça da minha época de adolescente” acrescentou a quarta pessoa.

“Que isso? Um filme? Um livro clichê romântico perfeito! Ah, que lindos. Felicidades!” disse mais uma. “Você é muito rica e eu não estou falando de dinheiro. Muitas felicidades para você e sua família!” afirmou outra.