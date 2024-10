Jovem viraliza e encanta a web ao levar cadelinha para fazer foto 3x4: “Ficou perfeita”

Momento fofura! Há algumas semanas, uma jovem chamada Brena Hoffmann, de 25 anos, viralizou no TikTok e encantou internautas ao mostrar a cadelinha de seu irmão posando para uma sessão de fotos 3x4.

ANÚNCIO

Na publicação, que acumula mais de 280 mil visualizações, a jovem contou que seu irmão acordou ‘do nada’ e resolveu levar o animal para a sessão. Nas imagens, é possível então ver a cadelinha, da raça pinscher, indo até o local com uma roupinha vinda direto do Peru.

Em seguida, Brena mostrou a doguinha posando para a fotógrafa, que contou com a ajuda do tutor para conseguir os melhores ângulos. Antes de encerrar, a jovem compartilhou o resultado encantador com os seguidores. “Ficou ridículo de bom. Vou aderir!” disse.

Veja a seguir:

Nos comentários do post, internautas ficaram fascinados com a ideia. “Adorei! Vou fazer. A minha cachorrinha tem tudo, RG, certidão de nascimento, passaporte...” escreveu uma pessoa.

“Sem dúvida, esse é o tipo de preocupação que eu gostaria de ter!” disse a segunda. “Meu Deus, eu nem conheço ela e quero uma cópia dessas fotos. Que fofa!” comentou a terceira pessoa.

“Se existe um amor mais puro que esse eu não conheço. Gente, seu irmão e ela... Ficou perfeita!” acrescentou a quarta. “Eu fiz a mesma coisa para minha cachorrinha hahaha. Ainda coloquei no Canva um modelo de identidade e fiz duas cópias, uma minha e outra do pai dela” contou a quinta.

“Ah, pronto! Agora eu quero ter uma foto 3x4 do meu Juca na carteira hahaha” declarou mais uma. “Muito obrigada. Agora vou gastar dinheiro com uma foto 3x4 das minhas cachorras sendo que eu nem tenho” afirmou outra.