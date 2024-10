Vovô comemora 90 anos com festa temática de “Up” e impressiona pela semelhança com personagem

Um idoso brasileiro, muito parecido com o personagem Carl Fredricksen do filme “Up: Altas Aventuras”, se tornou o centro das atenções ao comemorar seus 90 anos com uma festa temática inspirada no longa.

ANÚNCIO

As imagens do evento, que foram compartilhadas pela neta Larissa Pêssoa, mostram Antônio Massei sorridente ao lado de uma decoração rica em detalhes, incluindo balões coloridos que remetem à icônica cena em que a casa de Carl voa. A festa viralizou rapidamente, impressionando a internet pela semelhança entre o aniversariante e o personagem.

Celebração especial e nostálgica

A festa, que aconteceu em Atibaia, São Paulo, encantou não apenas os familiares, mas também os internautas, que não deixaram de comentar sobre a incrível semelhança entre Antônio e Carl. Embora a aparência física seja praticamente idêntica, o senhor não compartilha a personalidade rabugenta do personagem. Pelo contrário, ele demonstrou toda sua simpatia ao cumprimentar os convidados com um sorriso largo.

A decoração do evento foi um dos pontos altos, com balões e um painel enorme do personagem principal de “Up”. A mesa, repleta de itens temáticos do filme, chamou atenção pela riqueza nos detalhes, criando um ambiente perfeito para a comemoração.

O vídeo, que logo foi compartilhado em diversas plataformas, trouxe também mensagens emocionantes de internautas, que destacaram a importância dos laços familiares e a alegria de poder comemorar momentos como esse ao lado de entes queridos.

Conexão com o filme e impacto nas redes

O filme “Up: Altas Aventuras”, lançado pela Pixar em 2009, conta a história de Carl Fredricksen, um idoso viúvo que decide realizar seu sonho de explorar o mundo, levando sua casa pelos ares com o uso de balões. A trama emocionante e cheia de aventuras cativou o público e continua sendo uma das animações mais queridas até hoje.

A repercussão do aniversário de Antônio reflete não apenas a nostalgia que o filme desperta, mas também a alegria que momentos de celebração em família podem trazer. Um dos internautas resumiu o sentimento ao comentar: “Ter avós é uma das melhores coisas da vida. Eles trazem amor, risadas e deixam saudades quando se vão.”

Com uma decoração perfeita, a festa de Antônio foi muito mais do que uma simples comemoração: foi uma homenagem a um filme querido e uma celebração da vida e dos laços familiares.