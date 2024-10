VÍDEO: Casal viraliza e encanta a web ao fazer chá revelação com 600 drones: “De arrepiar”

Impressionante! Há alguns dias, o casal, Gustavo Remor e Gabrielle Favile, viralizou na web e encantou internautas ao mostrar de pertinho o chá revelação do primeiro filho que esperam juntos, que contou com um showzaço de 600 drones.

ANÚNCIO

Na gravação, é possível ver os drones voando pelo céu nas cores rosa e azul, recriando perfeitamente a imagem de um bebê na ultrassonografia, e alguns dos possíveis nomes são projetados.

Em seguida, Gustavo e Gabrielle se dirigem até um ‘túnel’ de cilindro de 120 metros de altura e, pouco tempo depois, os drones ficam na cor rosa, revelando que os dois serão papais de uma menininha, que se chamará Aurora. O show incrível foi criado pela Flyworks Drone Show, empresa da qual Gustavo é sócio.

“Ontem foi um dia mágico e especial, um marco nessa nova fase da minha vida! Nossa filhinha Aurora foi revelada em um show de drones incrível da @/flyworks.art, a maior e melhor do Brasil! Um agradecimento do fundo do coração a todos que tornaram esse momento possível” escreveu o papai.

“E, principalmente, obrigado a @_favile, minha mulher incrível, que corre comigo todos os dias, juntos embarcamos nessa nova jornada de sermos pais. Aurora, minha filha, venha com muita luz e saúde. Já te amamos muito!” finalizou.

Gabrielle também publicou o registro em seu perfil no Instagram. “Passei a vida me perguntando quando chegaria minha hora de ser feliz, e bom, desde que conheci o Gu nunca me vi tão feliz, tão realizada, tão eu mesma, tão amada, e eu sabia que esse amor viraria muito maior que nós. Seja bem-vinda, minha pimpolinha. Nosso neném que está a caminho agora tem nome e tudo (sim, pessoal, eu estou grávida hahahah)” declarou.

“E como descobrimos tudo isso? Com um show de drones de arrepiar até os fios da sobrancelha, foi a coisa mais emocionante que já vivi, ao lado da pessoa que eu mais amo nesse mundo inteirinho, meu Shrek hahaha.”

ANÚNCIO

Veja a seguir:

Nos comentários, internautas ficaram encantados com a publicação. “As definições de revelação foram atualizadas. Que sensacional!” escreveu uma pessoa.

“Simplesmente um espetáculo! Não curto chá revelação, mas esse foi mágico. Parabéns ao casal! Que a Aurora tenha tanto brilho como esse show!” disse a segunda.

“Meu Deus! Que coisa mais linda do mundo. Zeraram o game! Muita luz nessa nova fase casal!” declarou a terceira. “Não tem nem como não ficar emocionado. Que espetáculo, irmão!” acrescentou mais uma pessoa.