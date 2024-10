Estudante descobre nova espécie de dinossauro ao comprar fósseis para um projeto escolar

Encontrar fósseis pode ser um fenômeno que ocorre acidentalmente e acontece com pessoas que não são paleontólogas, como agricultores, construtores ou até mesmo entusiastas. Durante a construção de edifícios ou estradas, são frequentemente realizadas escavações que expõem camadas de rocha contendo fósseis, e o mesmo pode acontecer ao trabalhar no jardim ou explorar áreas naturais em busca de restos fósseis.

Recentemente, um caso ocorreu graças a um estudante universitário, que embarcou em uma emocionante aventura que o levou a se tornar um verdadeiro caçador de fósseis.

Como foi que o estudante encontrou o fóssil de uma nova espécie de dinossauro?

Trata-se de Kyle Atkins-Weltman, que agora é candidato a doutorado em paleoecologia na Universidade Estadual de Oklahoma. Kyle fez uma compra sem imaginar que acabaria descobrindo algo fascinante depois de pagar US$ 5 mil a um comerciante privado por alguns fósseis.

Depois de analisar os restos, o homem descobriu que estava diante de uma espécie de dinossauro nunca antes vista e até decidiu dar um nome à sua descoberta surpreendente, de forma muito singular, "frango do amanhecer do faraó do inferno" em latim, ou seja, 'Eoneophron infernalis'.

Esta nova espécie seria um primo menor de um dinossauro previamente conhecido e também muito semelhante a um frango, Anzu wyliei, cujos ossos foram os que Atkins-Weltman acreditava ter comprado enquanto estava em um programa de mestrado na Universidade do Kansas, com a esperança de estudar os ossos dos dedos que sustentavam peso, ou "metatarsais", do dinossauro "frango do inferno" Anzu.

O candidato a doutorado pensou que havia ordenado ossos de fêmur, tíbia e metatarso do Anzu wyliei, mas algo não estava certo com os ossos. "Eles eram aproximadamente 25% menores do que outros fósseis de Anzu", lembrou Atkins-Weltman.

A ajuda da professora associada de anatomia do Estado de Oklahoma, Dra. Holly Woodward-Ballard, revelou que o espaço entre os anéis externos das fatias ósseas deste espécime estava muito próximo para serem os ossos de um Anzu jovem.

“Nosso trabalho mostra que a diversidade de dinossauros pode não ter diminuído antes do impacto do asteroide”, argumentou o estudante de doutorado.