Padre não segura a risada ao ouvir música religiosa na versão Calypso durante missa

Durante uma celebração de Primeira Eucaristia em uma comunidade rural do Ceará, o padre Ránis Dias, da Paróquia São João Batista, passou por uma situação que rapidamente se tornou viral nas redes sociais. Durante a missa, que aconteceu no último domingo (22), o sacerdote foi surpreendido ao ouvir uma versão Calypso da música religiosa “Hosana nas Alturas”, o que o levou a uma crise de riso que ele não conseguiu conter.

De acordo com o Diário do Nordeste, o evento ocorreu na comunidade de Bananal, localizada na zona rural do município de Uruburetama. Segundo o pároco, a ideia de adaptar a canção ao ritmo Calypso partiu da própria comunidade, que desejava trazer um toque cultural à celebração. O tecladista, responsável pela mudança, é conhecido na região por tocar em serestas e eventos noturnos, além de atuar na capela local. Contudo, o padre, que estava concentrado na cerimônia, não esperava por essa alteração musical e acabou se surpreendendo de maneira inesperada.

Enquanto tentava manter a compostura, uma criança notou o espanto do sacerdote e começou a rir, o que fez com que ele também caísse na gargalhada. Apesar do momento descontraído, o padre Ránis reconheceu que a situação não era ideal, pois a liturgia tem normas rígidas quanto à música utilizada durante as missas.

Mesmo diante de algumas críticas negativas nas redes sociais, o sacerdote aproveitou a repercussão para destacar o valor da fé e da perseverança da comunidade de Bananal. Ele reforçou que o episódio, embora tenha gerado risos, não diminui a dedicação e a devoção do povo local. O coral do evento, formado por crianças da região, também sentiu o impacto dos comentários, mas o padre os encorajou a enxergar o lado positivo da situação e a aprender com a experiência.

Com isso, ele espera que o acontecimento traga uma maior atenção para a comunidade, mostrando que, além das dificuldades, há muito o que valorizar, como a fé e a força das pessoas que ali vivem.