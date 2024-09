Conflito em avião: passageiro discute com mulher após ela pegar carregador sem permissão

Em um voo que já enfrentava uma série de atrasos, uma discussão entre dois passageiros chamou a atenção e rapidamente se tornou viral nas redes sociais. De acordo com o NY Post, a confusão iniciou quando um homem percebeu que seu carregador havia sido levado por outra passageira sem sua autorização. O incidente, que foi gravado e publicado na internet, gerou um intenso debate entre internautas, com opiniões divididas sobre quem estava certo na situação.

A reação e o desfecho do incidente

No vídeo que está circulando, a mulher, identificada como Vanessa Clover, é confrontada pelo dono do carregador. Visivelmente irritado, ele a acusa de roubo, afirmando que ela não poderia simplesmente pegar algo que não lhe pertencia. Vanessa, por sua vez, devolve o objeto, mas o desconforto já havia se instalado entre os passageiros. Alguns, inclusive, defenderam a mulher, alegando que a reação do homem foi exagerada.

O proprietário do carregador relatou que foi alertado por outro passageiro sobre o sumiço do item e que, após o incidente, os comissários de bordo ofereceram chamar as autoridades para retirar Vanessa do voo. No entanto, ele optou por não levar a queixa adiante, permitindo que o voo prosseguisse sem maiores atrasos.

Repercussão e desdobramentos

Depois que o vídeo se espalhou pelas redes sociais, Vanessa se manifestou, afirmando que a reação do homem foi desproporcional e que desde então tem recebido ataques online, incluindo ameaças de morte. Ela explicou que pegou o carregador porque o voo estava vazio e que, ao tentar entregá-lo a uma aeromoça, foi informada de que a equipe não poderia aceitar a responsabilidade por itens dos passageiros.

A situação, que começou como uma tentativa de lidar com o estresse e a exaustão devido aos atrasos do voo, escalou para um conflito que tomou proporções inesperadas. Agora, além da repercussão pública, Vanessa lida com o impacto emocional causado pelos ataques que vem sofrendo.