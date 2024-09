Atriz resgata sua cachorrinha depois que foi capturada por um coiote no quintal de sua casa

Nas redes sociais, um vídeo se tornou viral onde uma atriz resgata sua cachorrinha, depois que ele foi capturado por um coiote no quintal de sua casa e tudo foi captado por uma de suas câmeras de segurança.

ANÚNCIO

Trata-se da atriz e comediante Brittany Furlan, esposa do baterista do Mötley Crüe, Tommy Lee, que compartilhou o vídeo do momento assustador em sua conta do Instagram.

A comediante escreveu: “Estava deixando os cachorros saírem para fazer xixi e um coyote veio e pegou a Neena à luz do dia”, e acrescentou: “Por favor, tenham muito cuidado com seus cachorros. Moro aqui há quatro anos e nunca tinha visto um coiote, e hoje isso aconteceu”.

A cachorrinha de Brittany Furlan conseguiu ser salva por não ser tão pequena

Apesar de o coiote ter conseguido pegar a cadela de Brittany Furlan na boca, a atriz garantiu que, devido ao seu peso e por não ser tão pequena, o animal selvagem teve dificuldade para pular a cerca.

“Corri em direção ao muro e tirei-a da boca dela. Graças a Deus ela está um pouco gorda, porque não conseguiu passar o muro com ela. Se fosse pequena, teria ido embora”, detalhou a esposa de Tommy Lee.

No vídeo, podemos ver que o marido de Brittany Furlan foi quem a alertou de que um coiote havia levado Neena, e ela não hesitou em correr atrás dela para salvá-lo.

O casal de famosos mora em Woodland Hills, Califórnia, e não é o único ataque de coiote que ocorreu na área de Los Angeles. Em maio, um deles invadiu pela porta de cachorro e atacou um chihuahua e seu dono.

ANÚNCIO

O Serviço Federal de Pesca e Vida Selvagem da Califórnia afirmou que os coiotes são nativos do estado, por isso é comum vê-los em áreas rurais, residenciais e urbanas.

A organização Citizens for Los Angeles Wildlife recomenda não deixar os cães fora de casa sem supervisão, já que os coiotes podem escalar a maioria das cercas dos bairros. Eles também não recomendam deixar água ou comida do lado de fora para não atraí-los.