Idoso de 98 anos brinca com drone e vídeo viraliza nas redes sociais

Um idoso de 98 anos conquistou as redes sociais ao protagonizar uma cena divertida com um drone, em um vídeo gravado e postado por sua neta. A gravação, compartilhada em 16 de setembro, mostra o avô interagindo de maneira inusitada com o equipamento, tentando até dar um “ataque surpresa” no dispositivo enquanto ele voava próximo à janela de seu apartamento. O vídeo rapidamente se espalhou, acumulando mais de 91 mil curtidas e centenas de comentários, que ressaltam a fofura do momento.

Uma interação espontânea que encantou a internet

No vídeo, o idoso, que se chama Isidoro e mora em Brasília, aparece na janela de seu apartamento quando avista o drone se aproximando. Em uma sequência cheia de humor, ele tenta atacar o equipamento, se escondendo logo em seguida atrás da janela, em uma tentativa de surpreender o drone mais uma vez. A reação espontânea e a expressão alegre do idoso lhe renderam o carinho de milhares de internautas, que encheram a publicação de comentários afetuosos.

A neta, Samira, que filmou a cena, comentou que não esperava tamanha repercussão, mas ficou feliz em ver a alegria de seu avô sendo compartilhada e apreciada por tantas pessoas. “Eu não imaginava que o vídeo alcançaria tanta gente. Foi um momento tão bonito que decidi compartilhar, e estou feliz que mais pessoas puderam conhecer o seu Isidoro e seu bom humor”, disse ela.

Repercussão nas redes sociais

Nos comentários, muitos internautas expressaram saudades de seus próprios avós e elogiaram o idoso pela sua vitalidade e bom humor. As reações variaram desde mensagens emocionadas até brincadeiras sobre a interação do avô com o drone.

Um seguidor comentou: “Sempre bem vestido para viver a vida”, enquanto outro escreveu: “Que saudade do meu vovô”. A espontaneidade do idoso gerou uma onda de afeto nas redes, transformando um momento simples em um fenômeno viral.