Desafio de CrossFit leva jovem a desenvolver grave condição médica

Uma jovem da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, passou por uma experiência aterrorizante após participar de um rigoroso desafio de CrossFit conhecido como “Murph Challenge”. O exercício, que consiste em uma série de atividades intensas como corrida, flexões e agachamentos, levou a participante a desenvolver uma condição médica grave chamada rabdomiólise, que pode ser fatal se não tratada adequadamente.

ANÚNCIO

Rotina de exercícios que saiu do controle

De acordo com o site O Globo, Jéssica Johnson, de 25 anos, começou a perceber algo errado após a primeira semana do desafio. Seus braços começaram a inchar de forma alarmante, acompanhados por dores agudas. Inicialmente, ela pensou que esses sintomas eram normais, dados os esforços físicos intensos a que estava se submetendo. No entanto, quando notou que não conseguia mais sentir as mãos e que sua urina estava escura, decidiu buscar ajuda médica.

Os médicos diagnosticaram-na com rabdomiólise, uma condição que ocorre quando o tecido muscular se rompe e libera substâncias nocivas na corrente sanguínea, podendo causar sérios danos aos rins e outros órgãos. Os especialistas alertaram que o excesso de exercícios durante o desafio de alta intensidade foi o responsável por esses danos musculares.

O “Murph Challenge”, criado em homenagem ao tenente Michael Murphy, é popular entre os adeptos do CrossFit, mas também é conhecido por sua exigência física extrema. Para aqueles que não se preparam adequadamente, os riscos são elevados, como a jovem descobriu da pior maneira.

Reflexões e lições aprendidas

Após quatro dias de internação, a jovem conseguiu se recuperar, mas a experiência serviu como uma dura lição sobre os perigos do excesso de exercícios. Ela compartilhou sua história nas redes sociais, alertando outras pessoas sobre os riscos de desafios físicos sem a devida preparação. “Decidi que não vale a pena correr esse risco novamente”, declarou, ressaltando a importância de ouvir o corpo e respeitar seus limites.