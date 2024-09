Robocop? Robô da polícia lança bombas de gás lacrimogêneo e atropela criminoso procurado

Um caso se tornou viral no fim de semana, depois que um robô cumpriu seu ‘dever cívico’ ao ajudar a polícia a capturar um homem que estava sendo procurado para ser reapreendido.

ANÚNCIO

Tratou-se do caso de Feliz Delarosa, que foi condenado a 20 anos de prisão por fabricar e fornecer uma substância controlada, mas que havia sido libertado provisoriamente em abril de 2022.

O que o robô fez para ajudar a polícia no Texas?

O robô, que era um desarmador de bombas, atropelou o criminoso apesar de ter recebido tiros. Os oficiais da unidade 'Anti-Gangues' do Texas haviam ido a um Days Inn em Lubbock, com a intenção de entrar em contato com Delarosa, depois de descobrir que era lá que ele estava.

No entanto, ao se ver em situação de acuado, o homem trancou-se no quarto e logo os oficiais ouviram um tiro, levando-os a contactar a equipe SWAT do escritório do xerife do condado de Lubbock.

Dado que Delarosa continuava atirando, apesar das tentativas de negociação com as autoridades, a polícia empregou um atirador de elite que conseguiu neutralizar Delarosa com um tiro não fatal.

“As autoridades disseram que Delarosa disparou outro tiro enquanto os negociadores da SWAT também tentavam contatá-lo”, disse um relatório da imprensa local. “Delarosa continuou atirando, então disparou uma bala contra os policiais. Um membro da equipe de atiradores de elite do escritório do xerife disparou um tiro, atingindo Delarosa”.

Um vídeo da KCBD foi o responsável por viralizar a notícia, depois que o robô foi capturado tentando se aproximar do quarto, para que Delarosa lhe lançasse um lençol e tentasse afastá-lo, empurrando-o. O robô esquivou as tentativas de Delarosa e disparou gás lacrimogêneo no quarto, obrigando-o a sair rastejando, momento em que ele foi atropelado para evitar que fugisse.