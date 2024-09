Streamer completa uma maratona de 3000 km de Berlim a Nova York

O streamer alemão Arda Saatçi conseguiu uma proeza notável ao completar uma ultra maratona de 3.000 quilômetros, de Berlim a Nova York.

Com uma base de mais de 166.000 seguidores no Twitch, Saatçi é conhecido por seu conteúdo de fitness, mas essa última façanha capturou a atenção global e demonstrou sua incrível resistência e determinação.

Contratempo inesperado

O projeto de Saatçi começou em 17 de abril de 2024, com uma série de vídeos no YouTube documentando cada etapa de sua viagem. No entanto, por volta do dia 14, Saatçi enfrentou um sério problema: uma fratura na tíbia enquanto se aproximava da fronteira francesa.

Este contratempo colocou em risco seu objetivo, mas Saatçi decidiu não desistir. Apesar do diagnóstico que indicava o fim do projeto, ele se submeteu a uma intensa reabilitação com a esperança de continuar sua jornada.

Após semanas de recuperação, o streamer conseguiu retomar sua maratona, completando mais 1.263 quilômetros na Europa antes de voar para os Estados Unidos a partir do sul de Portugal.

Além de sua rotina diária de corrida, o streamer incluiu exercícios complementares em seu treinamento, como 300 flexões, 100 pull-ups e exercícios para fortalecer o core, o que lhe permitiu manter sua forma física e resistência.

No dia 4 de setembro, Arda concluiu sua jornada na Europa e, finalmente, em 15 de setembro, cruzou a linha de chegada em Nova York. Esta conquista foi celebrada em uma emocionante transmissão ao vivo no Twitch, onde Saatçi, claramente emocionado, abraçou sua esposa ao completar sua épica viagem.

Durante sua maratona, Arda teve uma média de 49 quilômetros por dia, acumulando um total de 3.041,9 quilômetros e queimando em média 4,84 calorias por dia. Sua façanha se destaca não apenas pela distância percorrida, mas também pela capacidade de superar desafios físicos extremos.

A proeza de Saatçi junta-se a outras conquistas notáveis na comunidade de streamers, como o recorde de flexões de Doug ‘Censor’ Martin.