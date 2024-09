Sorvete de paracetamol: a história por trás da foto que viralizou nas redes sociais

Em 2016, durante o carnaval, Jan Nagelkerke, proprietário da sorveteria Maddy’s, decidiu inovar ao criar um sorvete que, segundo ele, seria capaz de ajudar a curar ressacas.

De acordo com O Tempo, a receita incluía cerca de 20 comprimidos de paracetamol misturados em seis litros de sorvete, com um toque de suco de limão para dar sabor. O resultado, no entanto, foi um produto de gosto desagradável que nunca foi vendido ao público. Somente o próprio Nagelkerke e alguns funcionários provaram a sobremesa.

O sorvete, feito mais como uma brincadeira para os frequentadores do carnaval, gerou um grande buzz, mas também trouxe uma descoberta inesperada para o criador.

A Autoridade Holandesa de Segurança de Alimentos e Produtos de Consumo interveio, informando que a produção e venda de alimentos contendo medicamentos não autorizados são ilegais sem aprovação prévia. Isso significava que, mesmo que quisesse, Jan não poderia vender o sorvete ao público.

Repercussão e aprendizado

Apesar de ter sido descartado, o sorvete de paracetamol deixou sua marca, especialmente nas redes sociais. A foto do produto foi compartilhada milhares de vezes, e a história continua ressurgindo de tempos em tempos, sempre gerando discussões e curiosidade. A experiência, embora não tenha sido um sucesso comercial, serviu de alerta sobre os limites da criatividade culinária quando se trata de saúde e segurança alimentar.

O caso desse sorvete também reflete a maneira como a internet pode dar nova vida a acontecimentos passados, muitas vezes fora de seu contexto original. Para Nagelkerke, o episódio foi uma lição de que nem todas as ideias, por mais criativas que sejam, são viáveis ou legais.