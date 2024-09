Homem perde a vida ao tentar separar hambúrgueres congelados com faca

Um incidente trágico aconteceu em Powys, no País de Gales, envolvendo um homem de 57 anos que, acidentalmente, acabou se esfaqueando ao tentar separar dois hambúrgueres congelados. De acordo com o Extra, o homem, identificado como Barry Griffiths, estava em sua residência quando o acidente ocorreu. Utilizando uma faca para separar os hambúrgueres, ele, de maneira infeliz, perfurou o próprio abdômen, o que acabou levando à sua morte.

ANÚNCIO

Investigação e desfecho do caso

O corpo de Barry foi encontrado dias depois pela polícia local, chamada após preocupações de vizinhos que notaram sua ausência. Ao entrar na casa, os policiais se depararam com uma cena perplexa: havia um rastro de sangue que se estendia da cozinha até o quarto. Na cozinha, foram encontrados os hambúrgueres que ele tentava separar, uma faca com vestígios de sangue, um pano de prato e a gaveta do freezer aberta, indicando que ele estava no meio da preparação de uma refeição.

A investigação concluiu que não havia sinais de invasão ou luta na residência, sugerindo que se tratava de um acidente doméstico. Todos os pertences pessoais, como carteira, telefone e computador, estavam intactos, corroborando a hipótese de que a morte foi acidental. O tribunal galês responsável pelo caso, após avaliar todas as evidências, encerrou o inquérito recentemente, determinando que a causa do óbito foi realmente acidental, como relatado pela legista Patricia Morgan.

A história é um triste exemplo de como um momento de desatenção pode ter consequências fatais, e serve como um alerta para que todos nós tenhamos mais cuidado ao manusear objetos cortantes em ambientes domésticos.