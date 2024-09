Australiano é linchado por moradores italianos após correr pelado em cidade histórica

Um turista australiano foi atacado por um grupo de moradores locais após correr nu pelo centro histórico da cidade de Nardò, na região de Puglia, Itália. O incidente ocorreu durante sua despedida de solteiro e foi amplamente criticado pela população local. De acordo com o Extra, o homem, descrito como “visivelmente embriagado”, decidiu tirar as roupas e sair caminhando pelas ruas da cidade na noite de sexta-feira, 13 de setembro, como parte de um desafio.

A situação logo atraiu a atenção de um grupo de cerca de 20 jovens residentes da cidade, que cercaram o turista na Piazza della Repubblica e começaram a agredi-lo. Segundo o jornal italiano Corriere della Sera, o homem foi alvo de socos, chutes e até golpes com barras de ferro. As agressões foram interrompidas quando ele foi levado a um hospital local com múltiplos ferimentos. Após o atendimento, o turista já recebeu alta.

Reações da comunidade e investigação

A população de Nardò não apenas condenou o comportamento do visitante, mas também expressou insatisfação com a falta de segurança na cidade, o que permitiu que a situação se agravasse ao ponto da violência. Um vereador local, Alberto Gatto, havia recentemente levantado questões sobre o crescente descontrole na cidade. Em uma entrevista ao jornal La Repubblica, Gatto destacou que a segurança pública na área já estava comprometida, e o episódio recente só reforçou essa preocupação.

A polícia italiana abriu uma investigação para apurar os detalhes do caso. O objetivo é identificar todos os envolvidos no ataque e avaliar as circunstâncias que levaram ao linchamento, além de possíveis medidas preventivas para evitar novos episódios de violência.

Comportamento descontrolado e resposta violenta

Incidentes como esse levantam questões sobre o impacto do turismo em pequenas cidades e como o desrespeito aos costumes locais pode gerar reações exacerbadas. No caso de Nardò, o ato provocativo de andar nu pelas ruas da cidade histórica durante uma celebração pessoal encontrou uma resposta violenta de alguns moradores, resultando em um confronto que poderia ter sido evitado.

O comportamento do turista, impulsionado pelo consumo de álcool, é apenas uma parte do problema, enquanto a resposta agressiva dos residentes também expõe a tensão social latente em cidades turísticas menores, que muitas vezes não estão preparadas para lidar com comportamentos excessivos de visitantes estrangeiros.