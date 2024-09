Ex-aluno se casa com sua professora de educação física após 15 anos

Há quinze anos, em uma escola de ensino médio em Stevenage, Inglaterra, uma história de amor inesperada começou a ser escrita entre Scott Davies e sua professora de educação física, Helen Booth. Na época, Scott era um estudante de 18 anos, e Helen, com 29 anos, era admirada por todos os colegas de classe. Hoje, aos 33 anos, ele está prestes a se casar com a mulher que tanto admirava na juventude.

ANÚNCIO

De acordo com o Extra, o relacionamento entre eles começou de forma totalmente profissional. Após se formar, Scott retornou à escola como treinador de críquete, e foi nesse contexto que a amizade entre eles se fortaleceu. Ao longo dos anos, ambos seguiram caminhos separados, com ele se tornando professor em outra cidade e ela se dedicando ao trabalho com alunos com necessidades especiais. Mesmo assim, a conexão entre os dois nunca se perdeu.

Reencontro inesperado

Em 2022, o destino os uniu novamente. Scott, agora um homem maduro, voltou à sua cidade natal e decidiu procurar Helen para discutir uma questão profissional. O que começou como uma conversa formal logo se transformou em algo mais. Após trocarem algumas mensagens, decidiram se encontrar para uma conversa casual em um bar. Foi nesse encontro que perceberam que o vínculo que compartilhavam ia além da amizade.

O encontro inicial levou a outros, e logo eles estavam inseparáveis. Decidiram morar juntos e, em uma viagem a Ibiza, Scott pediu Helen em casamento. Para ele, o pedido foi uma realização inesperada, enquanto para ela, a certeza de que estavam destinados a ficar juntos.

Amor que desafia as convenções

Os amigos do casal ainda se referem a ela como “Senhorita Booth”, como faziam na época da escola. No entanto, para eles, o relacionamento é algo especial e único, um amor que floresceu de maneira inusitada, mas que agora se mostra mais forte do que nunca. O casal planeja oficializar a união no próximo ano, selando assim uma história que começou nos corredores de uma escola, mas que evoluiu para algo muito maior.