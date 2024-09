Após 320 dias no hospital, bebê comemora seu primeiro aniversário em casa

Depois de passar os primeiros 320 dias de vida internado no hospital, um bebê britânico finalmente pôde comemorar seu primeiro aniversário em casa, ao lado da família. River Stephen Camile Mbunzama nasceu com problemas cardíacos graves que exigiram cuidados intensivos desde o nascimento. O pequeno guerreiro passou a maior parte do tempo no Royal Hospital for Children, em Glasgow, Reino Unido, onde foi submetido a diversas intervenções médicas para garantir sua sobrevivência.

De acordo com o site Daily Record, os pais, Roseann e Rudy, viveram momentos de grande tensão, mas agora estão aliviados por poderem levar o filho para casa. A mãe descreveu a experiência como uma série de desafios superados, celebrando cada pequena conquista como uma grande vitória. “Depois de todo o trauma, dor e estresse, finalmente podemos ter nosso filho em casa,” afirmou emocionada.

Desafios e superações

A jornada do bebê foi marcada por altos e baixos. Logo após o nascimento, ele foi diagnosticado com malformação no septo atrial do coração e pequenos orifícios cardíacos, que exigiram uma série de procedimentos médicos complexos. Tentativas de alta anteriores foram frustradas por complicações, incluindo uma infecção viral que o levou de volta à UTI neonatal. Em um desses episódios, a criança precisou ser operada para a remoção de parte do intestino e passou por uma traqueostomia, permanecendo sedado e ventilado por dois meses.

Para os pais, a força e resiliência do filho foram um verdadeiro milagre. Roseann destacou a importância do apoio que receberam de familiares e amigos durante esse período desafiador. Ela relembra com emoção os momentos em que River foi transferido da UTI para a Unidade de Cuidados Especiais para Bebês, onde pôde tomar seu primeiro banho.

Apesar das dificuldades, o bebê superou as adversidades e agora está em casa, onde continua seu processo de recuperação. Roseann expressou profunda gratidão à equipe médica que cuidou do filho e àqueles que torceram por sua recuperação. O primeiro aniversário do menino é visto como uma celebração de vida e esperança para toda a família.