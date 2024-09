A história da última locadora de games de São Paulo, mantida por um ‘jovem senhor’ de 73 anos

No coração da Zona Norte de São Paulo, uma locadora de games resiste ao tempo e às mudanças tecnológicas. A World Games, localizada em um aconchegante subsolo na Vila Gustavo, existe há quase três décadas e é comandada por Roberto Caetano, um senhor de 73 anos que, apesar da idade, se considera jovem de espírito. O local, que abriga mais de 3.800 jogos de diferentes gerações de consoles, se tornou um refúgio para os amantes de videogames e uma verdadeira comunidade para os frequentadores.

De acordo com o G1, Roberto começou sua trajetória na locadora de forma inesperada, após anos trabalhando como vendedor de leite. O negócio começou como uma parceria com seu cunhado, que tinha uma videolocadora. Com o tempo, Roberto assumiu a parte dos games e, em 1995, inaugurou oficialmente a World Games no local onde ela se encontra até hoje. Desde então, a loja atravessou várias gerações de consoles, do Atari ao PlayStation 5, se mantendo na ativa em meio à crescente digitalização dos jogos.

A resistência em tempos de streaming

O que torna a história da World Games ainda mais notável é a sua resistência em uma era dominada pelo streaming e pelas compras digitais. Roberto, carinhosamente chamado de “tio” pelos clientes, é conhecido por seu atendimento próximo e acolhedor, tratando cada frequentador como parte de uma grande família. Essa conexão com as pessoas, mais do que com a tecnologia, é o que tem mantido a locadora viva por tanto tempo.

Apesar de sua aversão a novas tecnologias, como o uso de cartões de crédito e redes sociais, a locadora recentemente ganhou visibilidade nas plataformas digitais graças a um vídeo postado por Caio Machado, um cliente de longa data. O vídeo, que mostra o ambiente único e a figura carismática do dono, viralizou, alcançando milhões de visualizações e trazendo uma nova onda de interesse para a loja.

Mesmo com a popularidade do vídeo, Roberto mantém sua simplicidade e o foco na comunidade que construiu ao longo dos anos. Para ele, a World Games é mais do que um negócio; é um lugar onde histórias e amizades são cultivadas.