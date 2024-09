Como um artesão do Ceará conquistou a internet com suas réplicas de aviões

Um artesão cearense, conhecido como Zé do Avião, vem ganhando destaque por suas impressionantes réplicas de aeronaves feitas em madeira. Em Juazeiro do Norte, ele trabalha sozinho em sua casa, onde cria modelos que impressionam pela riqueza de detalhes. Sua fama foi mantida após o YouTuber André do Cariri visitar sua residência e divulgar seu trabalho.

Zé, ao contrário do que muitos podem imaginar, não utiliza máquinas sofisticadas para alcançar a perfeição que suas peças possuem. Ele observa os modelos minuciosamente em revistas e os reproduz manualmente. Entre suas criações estão exemplos icônicos como os turboélices Bandeirante e Brasília, além de uma réplica do transporte presidencial da Força Aérea Brasileira.

Paixão pela aviação

Desde criança, Zé já demonstrou um talento especial para o artesanato, utilizando pedaços de madeira encontrados nas ruas para criar brinquedos. Com o tempo, esse hobby evoluiu para uma verdadeira paixão pela aviação, o que o levou a se especializar na produção de modelos de aeronaves.

Ele passa dias trabalhando em cada peça, sempre em busca de reprodução com fidelidade cada detalhe das aeronaves reais. As portas que se abrem, as asas móveis e outros detalhes fazem com que suas réplicas sejam vistas como verdadeiras obras de arte. Sua habilidade tem atraído turistas de várias partes do Brasil, que vão até Juazeiro do Norte para conhecer de perto o trabalho desse talentoso artesão.

Reconhecimento e admiração

O reconhecimento pelo trabalho de Zé do Avião não se limita aos visitantes de sua cidade. Nas redes sociais, ele tem sido amplamente elogiado por sua arte. Muitos seguidores ressaltam a precisão e o cuidado que ele dedica a cada detalhe de suas criações, expressando admiração e respeito pelo trabalho artesanal que, segundo eles, merece maior valorização no Brasil.

As obras de Zé, sejam modelos menores ou peças maiores, são verdadeiros espetáculos de criatividade e habilidade que merecem ser vistos e apreciados.