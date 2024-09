Após consumir metade do pão, cliente descobre rato morto; empresa diz que é ‘caso isolado’

A consumidora Nombulelo Mkumla, moradora da África do Sul, teve uma experiência perturbadora que rapidamente se espalhou pelas redes sociais. Ao comprar um pão integral da marca Sasko em uma loja local, ela percebeu algo estranho após já ter consumido metade do produto. Conforme noticiado pela Revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios, ao abrir o pão, encontrou pedaços de um rato morto, incluindo pelos, entranhas e a cauda do animal. A descoberta gerou revolta, levando-a a compartilhar o ocorrido em suas redes sociais, onde levantou sérias dúvidas sobre os padrões de segurança alimentar da empresa.

ANÚNCIO

Indignada, a mulher compartilhou a história no Facebook, questionando como um roedor poderia ter acabado em um pão embalado. A publicação atraiu grande atenção, com muitos usuários expressando preocupação e repulsa. Diante da repercussão, a PepsiCo, proprietária da marca do pão, emitiu um comunicado classificando o incidente como um “caso isolado”. A empresa assegurou que iniciou uma investigação interna para apurar o ocorrido e reforçou que os produtos da marca normalmente seguem rigorosos padrões de qualidade.

Investigação e repercussão

Após o ocorrido, Nombulelo retornou à loja onde comprou o produto, sendo orientada a entrar em contato diretamente com a fabricante. Ela seguiu o conselho e enviou um e-mail para a empresa, anexando as imagens e vídeos que comprovavam a presença do roedor no pão. Em resposta, um representante da PepsiCo na África do Sul entrou em contato, afirmando que o incidente seria investigado e que amostras do lote em questão foram coletadas para análise.

O caso gerou preocupações sobre a segurança alimentar e os processos de produção industrial. A descoberta de um roedor em um produto alimentício é um alerta para consumidores e empresas, destacando a importância de inspeções rigorosas e manutenção de altos padrões de higiene.

A situação também desencadeou debates nas redes sociais sobre a responsabilidade das empresas em garantir a segurança dos produtos que chegam às prateleiras dos supermercados. Embora a empresa tenha garantido se tratar de um evento isolado, o impacto na confiança do consumidor pode ser significativo.