Marido que drogou esposa para ser estuprada por mais de 80 também tentou abusar das netas

Um julgamento chocante na França revelou os crimes obscuros cometidos por Dominique Pelicot, um homem acusado de drogar sua esposa durante uma década para permitir que vários homens abusassem sexualmente dela enquanto ela estava inconsciente. Um processo em que a cada dia novos detalhes da vida distorcida e depravada do homem de 71 anos são conhecidos, afirmou o ‘Daily Mail’.

Os detalhes do caso vieram à tona no tribunal de Avignon, onde são expostos os horrores sofridos por sua esposa, Gisele Pelicot, de 72 anos, e outras vítimas de sua família.

O julgamento chocou a nação, não apenas pela gravidade dos crimes, mas também pela participação de vários cúmplices que se aproveitaram da situação. O caso também desencadeou um debate sobre consentimento e abuso sistemático em relações familiares.

Ele organizou a violação de sua esposa

Dominique Pelicot, de 71 anos, um aposentado casado com Gisele Pelicot, aparentemente levava uma vida tranquila e marcada pela normalidade em Avignon, até ser detido em um supermercado, filmando mulheres com um celular.

Ao revisar o telefone de Pelicot, uma vida totalmente doente e distorcida ficou à vista. O sujeito foi acusado de drogar sua esposa, permitindo que cerca de 80 homens a estuprassem enquanto ela estava inconsciente.

Este abuso sistemático ocorreu ao longo de um período de aproximadamente dez anos, de 2011 a 2020.

AP/Lewis Joly Gisele Pelicot e seu advogado (Lewis Joly/AP)

O último: tentou abusar das suas netas

O processo judicial continua e uma das últimas testemunhas foi a nora de Pelicot, Aurore Lemaire, 37 anos, que, segundo o ‘Daily Mail’, “relembrou em tribunal um momento comovente em 2020: as suas filhas pequenas estavam no supermercado com Dominique, 71 anos , e Gisele Pelicot, 72, quando perguntaram ao avô se ele compraria um brinquedo para elas.” Segundo Lemaire, Pelicot disse às suas netas que “ficarei muito feliz em conseguir isso para você se você posar nua para mim”.

Abuso sistemático e exploração da esposa

Por mais de uma década, Dominique Pelicot drogou sua esposa com sedativos potentes para permitir que vários homens abusassem sexualmente dela enquanto estava inconsciente.

As imagens e vídeos desses abusos, que incluem mais de 20 mil arquivos, foram descobertos pela polícia enquanto investigavam o acusado por outro crime menor.

O julgamento revelou que Pelicot não apenas permitiu esses atos, mas os orquestrou com precisão, mantendo registros de cada incidente.

A descoberta desses crimes ocorreu em novembro de 2020, quando a polícia prendeu Pelicot por tirar fotos inapropriadas de mulheres em um supermercado. Ao investigar mais a fundo, encontraram um arquivo digital cheio de provas que documentavam o abuso que sua esposa havia sofrido por anos sem o seu conhecimento. Gisele, de 72 anos, descobriu a verdade depois que a polícia lhe mostrou vídeos e fotos dos ataques.

A esposa e também a filha

No julgamento, Gisele explicou que inicialmente não conseguia entender como seu marido, com quem estava casada há quase 50 anos, poderia tê-la submetido a tal abuso.

Ele contou como sua vida “entrou em colapso” ao saber da magnitude da traição, afirmando que estava à beira do suicídio após descobrir a verdade.

A filha do casal, Caroline Payronnet, também prestou um depoimento comovente no tribunal. Ela descreveu como descobriu que seu pai a havia drogado e fotografado sem seu consentimento, enquanto estava inconsciente na mesma cama que sua mãe.

Payronnet, de 45 anos, relatou como seu pai sempre foi uma figura carinhosa e afetuosa, mas que, após descobrir os crimes, sua vida mudou radicalmente.

Em seu depoimento, Payronnet lembrou de um dia em novembro de 2020, quando sua mãe ligou para informá-la sobre o horror que estava vivendo.

Gisele confessou que Dominique a vinha drogando há anos, permitindo que homens estranhos abusassem dela em sua própria casa.

A filha ficou devastada ao ver fotos que confirmavam os abusos que ela e sua mãe tinham sofrido.

Caroline também revelou como, após a confissão de sua mãe, tentou manter a calma pelo bem de seu filho de 6 anos. No entanto, a gravidade dos acontecimentos destruiu sua percepção de seu pai e da vida familiar que um dia conheceu.

Seus cúmplices

O julgamento gerou profunda indignação na França. Além de Pelicot, outros 14 homens admitiram envolvimento nos crimes, enquanto outros 35 negam ter abusado de Gisele, alegando que ela deu consentimento.

No entanto, Gisele deixou claro que nunca esteve ciente do que estava acontecendo e que foi vítima de uma manipulação brutal.

Os exames médicos mostram que Gisele contraiu várias doenças sexualmente transmissíveis durante o tempo em que foi abusada, algumas delas por homens que sabiam que eram portadores de doenças perigosas.