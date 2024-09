Tiktoker morre após cruzar a linha de chegada na meia maratona da Disney

No último domingo, uma tragédia abalou a meia maratona de Halloween na Disneyland quando Bobby Graves, um conhecido criador de conteúdo no TikTok e um corredor ávido, faleceu após cruzar a linha de chegada. Bobby, que usava seu segundo nome Caleb, tinha 35 anos e era um grande amante dos parques temáticos da Disney.

Esta paixão era constantemente refletida nas suas redes sociais, onde acumulava milhares de seguidores. Bobby era um corredor experiente que havia participado de outras competições da Disney, incluindo a maratona completa e a meia maratona da Disney World no início deste ano.

O fatídico incidente ocorreu por volta das 7 da manhã, no meio de uma onda de calor que afetava o sul da Califórnia. Segundo o sargento da polícia de Anaheim, Matt Sutter, Bobby cruzou a linha de chegada levando a mão ao peito antes de desmaiar. Um voluntário o segurou enquanto ele desabava, e os serviços de emergência chegaram rapidamente para prestar assistência.

Embora tenha sido levado para o hospital, os esforços para salvar sua vida não tiveram sucesso, e Bobby foi declarado morto pouco depois. A causa exata de sua morte ainda está sob investigação pelo escritório do legista, mas até o momento não foram relatadas condições médicas preexistentes que poderiam ter contribuído para o ataque cardíaco que ele sofreu.

Um dia antes da corrida, Bobby compartilhou no TikTok suas preocupações com o calor, mencionando que desmaiou depois de uma curta caminhada com seu cachorro. Apesar de ter expressado sua preocupação com as altas temperaturas, também manifestou sua esperança de completar a corrida com sucesso.

Além de sua atividade esportiva e paixão por parques temáticos, Bobby trabalhava como advogado especializado em propriedade intelectual no escritório Wilson Sonsini Goodrich & Rosati. A notícia de seu falecimento comoveu tanto seus seguidores quanto seu círculo mais próximo.

Nas redes sociais, amigos e familiares expressaram sua dor e condolências, destacando a grande pessoa que ele foi e sua dedicação tanto à sua família quanto às suas paixões. “Estamos profundamente entristecidos por esta trágica perda”, expressou Jessica Good, porta-voz do Disneyland Resort, em um comunicado oficial.