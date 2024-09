Novo documentário sugere a possibilidade de que Abraham Lincoln era gay

Durante vários anos, estudiosos e historiadores têm debatido a natureza dos relacionamentos que Abraham Lincoln teve com outros homens e questionado a sexualidade de um dos presidentes mais importantes dos Estados Unidos, aquele que emitiu a Proclamação de Emancipação para acabar com a escravidão e governou durante a sangrenta Guerra Civil.

Agora, o documentário ‘Lover of Men: The Untold History of Abraham Lincoln’ aborda a possibilidade de que o ex-presidente fosse gay.

Dirigido por Shaun Peterson, este filme biográfico estreou na última sexta-feira, 6 de setembro, e explora quatro relacionamentos homossexuais do 16º Presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln.

De acordo com o trabalho de Peterson, Lincoln teve interações românticas com quatro homens: Billy Greene, Elmer Ellsworth, David Derickson e Joshua Speed, seu melhor amigo.

A orientação sexual do presidente e se ele era gay é um tópico amplamente discutido nos Estados Unidos, de acordo com o The New York Times. Para contribuir com essa conversa, Peterson decidiu fazer um documentário com a ajuda de historiadores. No entanto, a história é narrada como um drama romântico. “No final, é uma história de amor,” explica Shaun Peterson em uma entrevista com a NBC.

Ao longo do filme, vemos entrevistas com acadêmicos e escritores queer. Entre eles está o especialista em estudos de gênero Jack Halberstam e o autor do livro ‘When Brooklyn Was Queer’ (2019), Hugh Ryan.

O artista Alok Vaid-Menon e a legisladora dos EUA Zooey Zephyr também participam. Esses especialistas, por meio de suas pesquisas e perspectivas, explicam por que afirmam que o Presidente Lincoln era gay.

Através deste filme biográfico, vemos como o Presidente Lincoln compartilhava a cama presidencial com seu guarda-costas, David Derickson, quando sua esposa, Mary Todd Lincoln, não estava presente. Também explora sua relação com outro amante, Billy Greene, que conheceu no início de sua carreira política. Além disso, explora sua conexão com Elmer Ellsworth, que trabalhava em seu escritório de advocacia.

Mas o mais marcante foi o que ele teve com Joshua Speed, seu melhor amigo. De acordo com a análise do The New York Times, Lincoln não apenas se mudou para a casa de Speed assim que se conheceram em 1837, mas os dois compartilharam a mesma cama por quatro anos.

‘Lover of Males’ estreou em 6 de setembro de 2024, mas só será possível vê-lo em um número limitado de cinemas nos Estados Unidos e ainda não se sabe quando ou em qual plataforma de streaming ele poderá estar disponível posteriormente.