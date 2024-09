‘Naipe baiano’: Conheça a dança que conquistou o Brasil e as redes sociais

O “naipe baiano” é um estilo de dança que emergiu das periferias de Salvador, na Bahia, e rapidamente se tornou um fenômeno nas redes sociais. Dançado ao som do “pagodão”, uma variação do samba-reggae com batidas mais rápidas e intensas, o “naipe baiano” se destaca pelas coreografias sincronizadas e pela energia contagiante. Com mais de 3 mil publicações em plataformas como Instagram e TikTok, o estilo ganhou notoriedade nacional e foi adotado por grandes nomes da música e da dança brasileira.

De acordo com o G1, celebridades como Ludmilla, Léo Santana e a dançarina Lore Improta foram algumas das personalidades que ajudaram a popularizar o “naipe baiano”. Esses artistas, conhecidos por suas conexões com o ritmo baiano, compartilharam vídeos dançando o estilo em suas redes sociais, o que impulsionou ainda mais a visibilidade da dança. Além disso, a influenciadora Belle Daltro, de Salvador, tem desempenhado um papel central na divulgação do estilo, criando tutoriais e ensinando os passos básicos para seus seguidores.

Competição e a essência

O “naipe baiano” não é apenas uma moda nas redes sociais, mas também se tornou uma competição acirrada em bairros periféricos de Salvador. Esses eventos, que ocorrem em locais como praças, largos e ruas, atraem dezenas de participantes que exibem suas habilidades ao som de paredões – sistemas de som potentes comuns nas festas baianas. Nessas competições, os dançarinos são avaliados por jurados e os mais bem colocados podem ganhar prêmios que chegam a R$ 500.

A popularidade do “naipe baiano” também está ligada à sua acessibilidade. Segundo Belle Daltro, a chave para dançar bem é “soltar o corpo”, permitindo que os movimentos fluam naturalmente ao ritmo do pagodão. Um dos passos mais populares envolve cruzar as mãos na frente do corpo, seguido de movimentos de quadril, que capturam a essência do estilo.

Com sua crescente popularidade, o “naipe baiano” continua a influenciar a cultura pop brasileira, demonstrando como tradições locais podem alcançar um público global por meio das redes sociais. A dança não só conecta pessoas através da música, mas também celebra a rica diversidade cultural da Bahia.