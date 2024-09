Difícil de acreditar: um atacante se lesionou ao espirrar

Lesão incomum e muito provavelmente inédita sofrida pelo jogador Victor Adeboyejo, atacante do Bolton Wanderers da English Football League One (terceira divisão da Inglaterra).

O nascido na Nigéria não pôde disputar o jogo do seu clube contra o Barrow pela Football League Trophy, outro torneio no qual os ‘The Trotter’ participam junto com equipes da Terceira e Quarta Divisão da Inglaterra. A razão de sua ausência? Nada mais, nada menos que um simples espirro.

Efeitos do espirro

O corpo médico do Bolton informou em um comunicado que o jogador de futebol de 26 anos teve desconforto nas costas e nas costelas devido a um espirro, situação que o obrigou a se afastar do campo de jogo, pois o impediu de correr adequadamente em um esporte de alto desempenho.

"Já fizemos exames e em breve teremos os resultados. Foi durante um treinamento em Charlton: ele estava bem, mas depois espirrou forte. Sentiu um 'estalo' entre as costelas e estamos esperançosos de que seja apenas um problema de cartilagem ou muscular, mas só saberemos com a exploração. Victor é um garoto poderoso e até seus espirros são poderosos", explicou o treinador do clube, Ian Evatt, ao jornal local The Bolton News.

Apesar de não contar com Adeboyejo, que jogou cinco partidas e marcou um gol nesta temporada, a equipe fundada em 1874 conseguiu vencer o Barrow por 3-2 na primeira rodada do Grupo D da EFL Trophy.

De acordo com o portal MedlinePlus, o espirro é uma explosão súbita, forçada e involuntária de ar através do nariz e boca, causada pela irritação das membranas mucosas do nariz ou garganta. Pode ser muito incômodo, mas raramente, como no caso de Victor Adeboyejo, pode levar a complicações significativas.