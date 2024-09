Canadense quebra próprio recorde e cultiva orquídea com 159 flores

Um jardineiro canadense alcançou um feito extraordinário ao cultivar uma orquídea com 159 flores simultâneas, estabelecendo um novo recorde mundial. Kevin English, residente de Ontário, é um apaixonado por plantas e já era detentor do recorde anterior, alcançado em 2023, com uma orquídea que apresentava 131 flores. Agora, ele superou sua própria marca, entrando novamente para o Guinness World Records.

Para alcançar esse feito, o jardineiro precisou adotar uma abordagem extremamente detalhista. Ele preparou a planta cuidadosamente, colocando marcadores em cada espiga e galho para garantir que nenhuma flor fosse esquecida na contagem. Durante o processo, testemunhas e fiscais do Guinness World Records estiveram presentes para acompanhar de perto a contagem, realizada duas vezes para assegurar a precisão do resultado. Ao final, o recorde foi oficialmente registrado, e Kevin consolidou sua posição como o maior cultivador de orquídeas dessa espécie.

A planta, uma orquídea monopodial, é caracterizada por crescer a partir de um único caule, produzindo folhas e flores ao longo de sua extensão. As flores, de um delicado tom rosa-claro com manchas rosa-escuras, criam um espetáculo visual que impressiona tanto pela beleza quanto pela quantidade de flores presentes simultaneamente.

Inspiração para jardineiros ao redor do mundo

Além de quebrar o recorde, o canadense busca inspirar outros jardineiros ao redor do mundo. Seu objetivo é mostrar o que é possível alcançar com dedicação e amor pelas plantas. “Não quero apenas elevar o nível do recorde, mas também inspirar jardineiros ao redor do mundo e mostrar o que é possível alcançar com essas plantas”, afirmou Kevin após conquistar o título.

A busca por recordes nesse campo começou em 2014, quando o chinês Shi Yuanfeng obteve o título ao cultivar uma orquídea com 91 flores. Desde então, a disputa tem sido acirrada, com jardineiros de diferentes partes do mundo tentando superar as marcas estabelecidas. Agora, com 159 flores, Kevin English elevou o padrão e demonstrou o poder da paciência e do cuidado no cultivo dessas plantas.