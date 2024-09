Assassino de maratonista olímpica de Uganda morre devido a queimaduras que sofreu no ataque

Há alguns dias, o mundo ficou chocado com o brutal assassinato da maratonista de Uganda Rebecca Cheptegei, que havia acabado de participar dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, nas mãos de seu ex-parceiro, Dickson Ndiema Marangach, depois que ele a incendiou. Durante o terrível ataque, Ndiema sofreu graves queimaduras que agora também tiraram sua vida.

De acordo com informações obtidas pela AFP, o assassino de Cheptegei faleceu no Moi Teaching and Referral Hospital (MTRH) na cidade de Eldoret, no Quênia. "Perdemos Dickson Ndiema ontem à noite", disse um funcionário do serviço de comunicação do hospital à agência AFP nesta terça-feira.

Como Dickson Ndiema morreu?

Ndiema Marangach tinha incendiado a atleta, que morreu horas depois devido aos graves ferimentos em grande parte do corpo, enquanto suas filhas testemunhavam a brutal agressão. Durante o ataque, o homem queimou 30% do corpo e foi tratado no centro, mas não conseguiu sobreviver.

Cheptegei, a corredora de longas distâncias de 33 anos que acabara de fazer sua estreia olímpica nos recentes Jogos de Paris e terminou em 44º lugar na maratona, foi borrifada com gasolina por seu parceiro no domingo, 1º de setembro, e depois incendiada. O agressor a esperou em sua casa quando ela retornava da igreja com suas filhas. A mulher, que sofreu queimaduras em 80% de seu corpo, acabou falecendo quatro dias depois.

Segundo o jornal ‘The Standards’, as filhas da atleta, de 9 e 11 anos, estavam presentes no momento do ataque. O funeral da maratonista ugandense acontecerá em 14 de setembro em seu país de origem (ela atualmente vivia no Quênia).

Este femicídio tornou-se no terceiro caso de assassinato de uma atleta de elite no Quênia desde outubro de 2021. Naquele ano, a detentora do recorde mundial Agnes Tirop foi esfaqueada até a morte e seis meses depois Damaris Mutua foi estrangulada.

O porta-voz do secretário-geral da ONU, Stéphane Dujarric, condenou a morte da atleta e lembrou que “a violência de gênero é uma das violações mais frequentes dos direitos humanos no mundo e deve ser tratada como tal”. Enquanto isso, Paris anunciou que dará o nome da atleta a um local esportivo.