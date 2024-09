Empreendedor faz sucesso vendendo chopp em bomba de combustível na praia

Na Praia dos Carneiros, em Pernambuco, um empreendedor encontrou uma maneira única de se destacar no mercado. Virnaud José dos Santos, que anteriormente trabalhava como mecânico industrial, decidiu investir em seu próprio negócio de forma diferenciada: vender chopp utilizando uma bomba de combustível como chopeira. O que poderia parecer apenas uma ideia curiosa, tornou-se um verdadeiro sucesso entre os turistas que frequentam a região.

Um novo jeito de servir chopp

O negócio, conhecido como “Chopp Show”, rapidamente ganhou fama, não apenas pela qualidade da bebida gelada, mas também pela forma descontraída e divertida com que é servida. Ao comprar o chopp, os clientes são presenteados com um “chorinho” diretamente na boca, uma brincadeira que se tornou marca registrada do serviço. Virnaud e seu parceiro Thales não apenas servem a bebida, mas também entretêm os visitantes, cantando e dançando enquanto trabalham.

Essa combinação de bom humor e carisma faz com que o “Chopp Show” seja muito mais do que um simples ponto de venda; é uma experiência que diverte e fideliza os clientes. A abordagem leve e descontraída é uma forma de alegrar o dia dos turistas, muitos dos quais chegam à praia buscando aliviar as preocupações do cotidiano.

Investimento que valeu a pena

O empreendedor começou o negócio com um investimento inicial de R$ 20 mil, valor que rapidamente foi recuperado. Mesmo durante a baixa temporada, o “Chopp Show” continua atraindo clientes, vendendo um barril de 30 litros por dia, o que gera uma receita significativa. Segundo ele, o segredo do sucesso não está apenas na venda do produto, mas na maneira como ele e seu parceiro interagem com os clientes, sempre com muita atenção e carinho.

Além disso, o preço acessível de R$ 20 por 500 ml de chopp, com a diversão oferecida, garante que os clientes sempre sintam que estão fazendo um bom negócio. A popularidade do “Chopp Show” mostra como a criatividade e o bom atendimento podem transformar uma ideia simples em uma empreitada de sucesso.