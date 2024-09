Fonte de Trevi arrecada mais de US$ 1,5 milhões por ano

Limpeza das moedas da Fonte de Trevi

ROMA, ITÁLIA - 28 DE NOVEMBRO: Um funcionário da Caritas conta sacos de moedas coletadas na Fonte de Trevi em 28 de novembro de 2005 em Roma, Itália. Turistas de todo o mundo vêm à Fonte de Trevi em Roma para jogar moedas e fazer um desejo. Uma vez por semana, as moedas são coletadas, limpas, pesadas, contadas e doadas pela Prefeitura de Roma para a Caritas, uma ONG Católica Internacional que as utiliza para apoiar um abrigo que hospeda vinte e cinco pacientes com AIDS em Roma. Quatro limpadores encarregados de coletar as moedas foram presos em 20 de novembro de 2005 após serem pegos em posse de moedas no valor de 1.200 euros. A polícia diz que os ladrões podem ter embolsado até 110.000 euros durante o ano. A fonte foi construída pelo arquiteto Salvi (1735) na época do Papa Clemente XII, e decorada por vários artistas da escola de Bernini. (Foto de Marco Di Lauro/Getty Images)

