Empresas funerárias no Paraná inovam com cortejos de luxo em Porsche e capelas sofisticadas

No Paraná, empresas de serviços funerários estão se destacando ao investir em luxo e exclusividade. Um exemplo marcante é o Grupo Prever Sul, que introduziu inovações como cortejos fúnebres realizados em um Porsche Panamera adaptado e capelas funerárias decoradas com cristais e móveis de alto padrão. Conforme noticiado pelo G1, essa opção tem atraído a atenção e transformado a forma como as despedidas são realizadas na região.

Roger Darici, diretor de comunicação do grupo, explica que a empresa busca romper com a visão tradicional e negativa associada ao setor funerário. A empresa, que também opera em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, oferece uma experiência mais empática e personalizada para as famílias, utilizando infraestrutura de qualidade e atendimento humanizado.

Entre as inovações, destaca-se o Porsche Panamera adaptado para cortejos, que circula entre as cidades atendidas pelo grupo. O veículo não permanece fixo em uma única localidade, sendo utilizado conforme a demanda, o que demonstra o compromisso da empresa com a inovação e a qualidade dos serviços prestados.

Além dos veículos de luxo, as capelas funerárias do grupo são equipadas com lustres luxuosos, painéis de cristais e cadeiras que custam cerca de R$ 4 mil cada. Segundo Rogério Sasazawa, diretor do Núcleo de Serviços Póstumos da empresa, esses elementos não são apenas ostentação, mas representam uma infraestrutura pensada para proporcionar conforto e dignidade às famílias em momentos delicados.

Kennedy Bacarin, proprietário de uma empresa especializada na adaptação de carros de luxo para cortejos funerários, com sede em Cianorte, Paraná, é outro nome importante no setor. Bacarin começou adaptando limusines para festas, mas ao perceber a demanda no setor funerário, passou a focar nesse mercado. Hoje, ele atende funerárias em todo o Brasil, entregando entre 70 e 80 carros por ano, sendo o Chrysler 300 C Touring um dos modelos mais notáveis, utilizado em cortejos de personalidades como Pelé e Rita Lee.

A consultora do Sebrae, Suelen Pedroso, alerta que o mercado de luxo é exclusivo e não acessível a todos, o que torna a escassez e a qualidade os principais atrativos para os consumidores desse nicho. A aposta no luxo, portanto, é uma estratégia que pode diferenciar significativamente empresas que buscam se destacar no mercado funerário.