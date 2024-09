Namorado incendeia corredora de maratona de Uganda com gasolina

A corredora de maratona ugandense Rebecca Cheptegei, conhecida por sua participação nos recentes Jogos Olímpicos em Paris, está em estado crítico após um incidente trágico que chocou o mundo dos esportes.

De acordo com relatos da imprensa local, Cheptegei, 33 anos, sofreu queimaduras graves em mais de 75% do corpo depois que seu namorado supostamente a jogou gasolina durante uma briga doméstica. O incidente ocorreu no último domingo à tarde na casa de Cheptegei em Eldoret, no Quênia, onde a atleta mora durante seu treinamento.

Namorado incendeia corredor de maratona de Uganda que competiu em Paris 2024 com gasolina

A gravidade do ataque deixou Cheptegei lutando por sua vida em um hospital em Eldoret. As circunstâncias exatas que levaram a esse incidente hediondo ainda estão sob investigação, mas sabe-se que o namorado da atleta também ficou ferido no incêndio criminoso. As autoridades locais, incluindo a polícia do condado de Trans Nzoia, confirmaram que uma investigação minuciosa está sendo realizada para esclarecer os fatos e determinar responsabilidades.

Rebecca Cheptegei (Agencias)

Cheptegei, que ficou em 44º lugar na maratona olímpica em Paris 2024, é uma atleta proeminente em seu país e na região. Sua carreira tem sido um exemplo de perseverança e dedicação, qualidades que a levaram a competir em um dos eventos esportivos mais importantes do mundo. No entanto, sua promissora carreira agora é interrompida por este ataque devastador, que gerou uma onda de solidariedade e apoio da comunidade esportiva e de seus seguidores.

A crítica situação da corredora de maratona desencadeou uma mobilização para arrecadar fundos para cobrir suas despesas médicas, bem como uma crescente demanda por justiça. O ataque contra Rebecca Cheptegei é um reflexo brutal dos perigos que muitas mulheres enfrentam, independentemente de sua fama ou conquistas, e destaca a urgente necessidade de abordar de forma eficaz e decisiva a violência de gênero.