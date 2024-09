Bar no Reino Unido instala almofadas nos banheiros para ajudar clientes que bebem demais

Um pub localizado em Staffordshire, no Reino Unido, chamou a atenção nas redes sociais por uma adaptação bastante peculiar em seus banheiros. De acordo com o Extra, na intenção é auxiliar clientes que acabam exagerando na bebida, o estabelecimento instalou uma engenhoca inusitada acima dos mictórios: uma almofada de apoio, feita a partir de um banco de bar, posicionada na altura da cabeça.

Além disso, há uma alça para segurar e manter o equilíbrio, oferecendo uma espécie de suporte para aqueles que, após algumas doses a mais, podem sentir a necessidade de se escorar enquanto utilizam as instalações.

Reações e impacto nas redes sociais

A novidade foi compartilhada no Reddit, onde rapidamente gerou uma série de comentários, que variaram entre a diversão e a repulsa. Alguns usuários brincaram com a ideia, destacando a utilidade do recurso para aqueles que estão em condições menos estáveis.

Um internauta mencionou que, embora a imagem pudesse ser perturbadora para quem está sóbrio, poderia ser extremamente útil para quem está embriagado. Outro usuário, por sua vez, destacou o caráter “hilário, nojento e genial” da ideia, enquanto outros manifestaram preocupações sobre a higiene e os possíveis problemas de pele que poderiam surgir do contato com a almofada.

A adaptação inusitada gerou curiosidade e levantou debates sobre o cuidado e a responsabilidade dos estabelecimentos em lidar com situações em que os clientes passam dos limites. Em outros países, como na Alemanha, alguns bares contam com dispositivos conhecidos como Speibecken ou Kotzbecken, que são pias especiais destinadas exclusivamente para vômitos, mostrando que, em alguns lugares, já existem soluções práticas para lidar com os efeitos do excesso de bebida.