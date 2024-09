Um homem ficou morto por três horas na cafeteria de um hospital e ninguém percebeu

Relatórios policiais afirmam que um homem faleceu na cafeteria de um hospital no Reino Unido e ninguém percebeu até três horas depois.

O incidente ocorreu na quarta-feira, 10 de julho, quando um homem de 36 anos estava na cafeteria do Hospital Geral de Sandwell, em Birmingham, muito perto da recepção principal do hospital.

Falecimento de um homem em circunstâncias estranhas

No hospital localizado nos subúrbios de West Bromwich, e de acordo com informações do Sunday Times, o homem não se moveu depois das 13:30, hora local, no entanto, os profissionais de saúde e as demais pessoas continuaram com suas atividades sem perceberem o falecimento.

Foi somente às 16h45 que um guarda de segurança tentou ‘acordar’ o homem e mais tarde os médicos tentaram reanimá-lo. No entanto, já era tarde demais.

Causa da morte do homem

O evento ocorreu em uma região do Reino Unido conhecida como Black Country, que se caracterizou (durante o século XIX) por ficar cheia de fumaça e fuligem provenientes das inúmeras minas de carvão e fundições construídas durante a Revolução Industrial.

O Serviço Forense de Black Country disse ao PEOPLE que eles poderiam “confirmar que o legista foi notificado sobre essa morte”, mas acrescentaram que atualmente “não podiam fornecer nenhuma informação”.

De acordo com o Times, ele foi tratado no Hospital Geral Sandwell e depois encaminhado para o Hallam Street Hospital, um centro de saúde mental para adultos localizado do outro lado da rua.

“Estamos investigando as circunstâncias da triste e repentina morte de um homem em nosso hospital”, disse um porta-voz da Sandwell and West Birmingham NHS Trust à PEOPLE.

O Serviço Forense de Black Country disse ao Sunday Times: "A causa da morte ainda está por determinar, portanto nenhuma investigação foi aberta ainda".

Por sua vez, a diretora executiva da Associação de Pacientes do Reino Unido comentou que “os hospitais são um lugar onde as pessoas devem se sentir seguras e, se sua saúde piorar, a equipe os atenderá prontamente. Mas agora o sistema está tão sob pressão que parece que alguns pacientes estão sendo simplesmente ignorados”.