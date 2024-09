Fazendeiro desaparecido por 30 anos reaparece em casa sem explicações e com a mesma roupa

Em 1991, Vasile Gorgos, um fazendeiro de Bacau, na Romênia, saiu de casa em uma manhã comum, prometendo voltar para o jantar. Vestido com uma camisa quadriculada e calças escuras, ele comprou um bilhete de trem e partiu, como fazia regularmente, para fechar negócios de gado. No entanto, aquela noite foi diferente: ele não voltou. A família, inicialmente preocupada, logo entrou em desespero quando os dias se transformaram em semanas sem qualquer notícia.

De acordo com o Romênia TV News, os esforços para encontrar o homem foram intensos, mas infrutíferos. A ausência durou trinta anos, até que, em um dia de 2021, o fazendeiro reapareceu misteriosamente na frente de sua casa. Surpreendentemente, ele vestia as mesmas roupas com as quais havia desaparecido e ainda carregava o bilhete de trem de 1991 no bolso do casaco. O motorista do carro que o trouxe partiu rapidamente, sem deixar rastros, e o homem, agora com 93 anos, parecia confuso, como se não percebesse o tempo que havia passado.

Ao ser questionado pela filha sobre onde estivera durante todo esse tempo, o idoso respondeu simplesmente que sempre esteve em casa. Para ele, parecia que apenas algumas horas tinham se passado, mesmo após três décadas de desaparecimento. Apesar de sua idade avançada, ele não apresentava sinais de maus-tratos ou desnutrição, o que deixou a família ainda mais perplexa.

O caso chamou rapidamente a atenção da mídia e da comunidade local, que começou a especular sobre o que poderia ter ocorrido. Algumas teorias sugerem que ele foi vítima de sequestro e, de alguma forma, mantido em um local seguro, sem memórias do tempo que passou. Outros acreditam que ele poderia ter sido alvo de experiências secretas ou mesmo envolvido em fenômenos paranormais, como aqueles atribuídos ao misterioso bosque Hoia Baciu, conhecido como o “Triângulo das Bermudas da Transilvânia”.

Apesar das inúmeras teorias, o mistério nunca foi esclarecido. O fazendeiro, com o passar do tempo, começou a sofrer de esquecimentos cada vez mais frequentes, e a história foi esfriando na mídia. Pouco antes de falecer, ele foi encontrado olhando fixamente para o bilhete de trem que carregava desde 1991. Sua morte, ocorrida em uma manhã de outono, levou consigo todas as respostas para o enigma que continua a intrigar aqueles que ouviram sua história.