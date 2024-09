Rebeca Andrade ganha homenagem em forma de arte urbana em Guarulhos

Uma nova obra de arte em Guarulhos, São Paulo, tem chamado a atenção de moradores e visitantes. Trata-se de um mural gigante criado pelo artista Lucas Arroz em homenagem à ginasta Rebeca Andrade, uma das maiores atletas do Brasil.

ANÚNCIO

A pintura, localizada em um muro da Avenida Paulo Faccini, retrata a ginasta beijando a medalha de ouro que conquistou nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

O artista, conhecido por sua habilidade em misturar Realismo e Street Art, decidiu criar a pintura por acreditar que a atleta é uma figura importante para as crianças e para a comunidade em geral.

Segundo ele, Rebeca representa a perseverança e a possibilidade de alcançar grandes sonhos, independentemente das dificuldades. A obra, compartilhada nas redes sociais, rapidamente ganhou popularidade e recebeu elogios de diversos seguidores.

Uma homenagem inspiradora

A reação à obra foi imediata e positiva. Nos comentários da postagem de Lucas, a própria Rebeca expressou sua gratidão ao deixar uma série de corações, mostrando o quanto a homenagem a tocou.

Outros internautas também manifestaram admiração, destacando a importância da representatividade que o mural traz para a região.

O processo de criação da obra foi registrado em vídeo e divulgado no Instagram do artista, mostrando cada etapa do trabalho que culminou em uma imagem poderosa e inspiradora.

ANÚNCIO

Lucas Arroz, que começou a desenhar ainda criança, tem se destacado na cena artística urbana por sua capacidade de capturar a essência de figuras icônicas em suas pinturas.

Sua arte, profundamente influenciada pela cultura urbana, continua a atrair olhares e a inspirar jovens artistas.

Repercussão nas redes sociais

A repercussão do mural foi enorme, com muitos destacando a força e o simbolismo da obra.

Um dos seguidores comentou que a combinação de talentos, tanto de Rebeca quanto de Lucas, resultou em algo extraordinário, enquanto outro enfatizou a importância da arte como forma de dar visibilidade a figuras que representam superação e determinação.

Essa homenagem não só enaltece a trajetória da atleta, mas também reforça a importância da arte como ferramenta de inspiração e empoderamento, especialmente em comunidades urbanas.

O mural de Lucas Arroz é um presente para Guarulhos e uma lembrança duradoura do que é possível alcançar com dedicação e trabalho duro.