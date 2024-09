Cão fiel aguarda na entrada de hospital sua tutora falecida há 8 anos

Em Guariba, interior de São Paulo, um cachorro, batizado de Caramelo, se tornou uma figura conhecida nas proximidades da Santa Casa local.

ANÚNCIO

De acordo com o Metrópoles, há oito anos, o animal espera pacientemente na porta do hospital pelo retorno de sua tutora, que faleceu em 2016 enquanto estava internada na instituição.

Apesar dos esforços dos filhos da falecida para levá-lo de volta para casa, o cão sempre encontrava uma maneira de escapar e retornar ao local onde viu sua dona pela última vez.

Os funcionários do hospital, assim como os pacientes, adotaram o cão como parte da comunidade. Caramelo, como foi apelidado, encontrou uma nova família entre as pessoas que frequentam o hospital, que cuidam dele e se sensibilizam com sua história de devoção.

A lealdade do animal lembra o enredo do filme “Sempre Ao Seu Lado”, onde um cachorro da raça Akita aguarda diariamente na estação de trem pelo retorno de seu dono, mesmo após a morte deste.

Adoção comunitária e o simbolismo da lealdade

A história de Caramelo ganhou destaque na mídia, tocando o coração de muitos. A recepcionista Letícia Dante, em entrevista, relatou como o cachorro sempre voltava ao hospital após ser levado para casa pelos filhos de sua tutora.

Cansados das tentativas frustradas, os familiares desistiram, permitindo que ele permanecesse onde seu coração o levava.

ANÚNCIO

Hoje, o cão é uma presença constante na entrada do hospital, recebendo o carinho de todos. Ele é alimentado e cuidado por aqueles que, assim como ele, passaram a fazer do hospital uma segunda casa.

Sua lealdade inabalável serve como um poderoso símbolo de amor e dedicação, lembrando a todos do vínculo profundo que pode existir entre um animal e seu tutor.