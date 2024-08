TikToker viraliza truque para embalar melhor roupas no aeroporto e economizar dinheiro

Em um mundo onde as taxas adicionais de bagagem podem aumentar consideravelmente o custo das viagens, Faith Woodhall, uma criadora de conteúdo do Reino Unido no Tiktok, apresentou um truque que promete ajudar os viajantes a economizar dinheiro.

No seu vídeo viral, Woodhall compartilha um método para evitar taxas de bagagem extra utilizando sacos plásticos adicionais e compras em lojas duty-free.

Woodhall revela em seu vídeo que os viajantes devem levar uma sacola plástica extra cheia de pertences e comprar uma sacola em uma loja duty-free no aeroporto.

A ideia é que, ao mostrar a sacola da loja do aeroporto, os funcionários acreditarão que os itens adicionais foram adquiridos lá e não cobrarão por eles como bagagem extra. Esse truque se baseia na premissa de que as companhias aéreas só cobram pela bagagem extra se considerarem que é mais do que o permitido.

O truque foi amplamente apoiado por usuários do TikTok, que confirmaram que a técnica é eficaz com companhias aéreas de baixo custo como Ryanair e easyJet. Os comentários no vídeo destacam que vários viajantes têm usado essa estratégia por anos sem problemas.

No entanto, alguns usuários expressam preocupação de que a divulgação desse truque possa levar a mudanças nas políticas das companhias aéreas que dificultem sua aplicação no futuro.

Possíveis repercussões

O vídeo de Faith Woodhall destaca a crescente tendência de compartilhar dicas de viagem nas redes sociais. Embora esse truque ofereça uma solução criativa para economizar em taxas de bagagem, os viajantes devem ser cautelosos.

Recentemente, um truque semelhante que envolvia esconder roupas em uma fronha resultou na expulsão de um homem de seu voo. Os viajantes devem usar esses métodos com cautela para evitar complicações ou sanções inesperadas.