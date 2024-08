Gesto de amor: neta travesti viraliza ao carregar avô no colo e superar preconceitos

Angel Moura, uma mulher trans de 31 anos, tem inspirado muitas pessoas ao cuidar de seu avô doente com dedicação e carinho. Nas redes sociais, seus vídeos carregando o idoso no colo e proporcionando afeto já acumularam mais de um milhão de visualizações.

Apesar dos desafios enfrentados ao longo da vida, ela conseguiu construir uma família e transmitir uma mensagem poderosa de amor e superação.

A família de Angel vive em um sítio em São José do Belmonte, Pernambuco. Seu avô, José Gomes Rocha, de 93 anos, enfrenta problemas graves de saúde, incluindo câncer de próstata, diabetes e hipertensão.

A fragilidade de suas pernas o impede de caminhar, e é aí que entra o cuidado amoroso da neta. Angel, que trabalha como técnica de enfermagem e assistente social, dedicou sua vida a cuidar de idosos e agora se divide entre os cuidados com o avô e a mãe, que também enfrenta problemas de saúde.

Uma jornada de aceitação e luta contra o preconceito

Angel não teve uma trajetória fácil. Desde cedo, enfrentou dificuldades para se aceitar como era. Foi somente após uma conversa com um padre que ela encontrou o apoio necessário para se aceitar como mulher trans.

A partir desse momento, decidiu viver sua verdade, mesmo sabendo que enfrentaria um mundo muitas vezes hostil e preconceituoso.

A neta encontrou na família o apoio para seguir em frente, embora sua mãe temesse que ela sofresse discriminação. Hoje, Angel vê na aceitação do avô e no carinho com que ele a trata, uma grande fonte de força e inspiração.

Para ela, “quem tem um idoso em casa conhece as dificuldades que surgem”, mas isso não a desanima. Determinada a ficar ao lado dele até o fim, Angel demonstra, todos os dias, que o amor é capaz de superar qualquer barreira.