Reação rápida de colega impede tragédia com moedor de cana; vídeo

No Vietnã, um incidente ocorrido em uma lanchonete quase resultou em uma tragédia, quando uma funcionária em seu primeiro dia de trabalho foi puxada por uma máquina de moer cana.

A mulher, cuja identidade não foi revelada, estava próxima ao equipamento quando a parte de trás de seu casaco ficou presa na engrenagem do moedor.

Em questão de segundos, ela foi sugada pela máquina, sendo arremessada com tal violência que chegou a dar um “mortal” no ar. O risco de ter os braços e parte do abdômen gravemente feridos era iminente.

O acidente foi registrado por câmeras de segurança e rapidamente se espalhou nas redes sociais, causando comoção entre os internautas.

Felizmente, um colega de trabalho estava próximo e agiu prontamente para desligar o equipamento, evitando uma fatalidade. Ainda presa pela roupa, a funcionária escapou sem ferimentos graves, embora visivelmente abalada pela situação.

Rápida ação do colega evita tragédia

A cena chocante mostra o quão imprevisíveis e perigosos podem ser os ambientes de trabalho, especialmente quando se lida com equipamentos de grande porte.

A ação rápida do colega de trabalho, que desativou a máquina a tempo, foi essencial para que a mulher saísse ilesa. O caso serve como um alerta sobre a importância de medidas de segurança e treinamento adequado para evitar acidentes similares.

A repercussão do incidente nas redes sociais levantou discussões sobre a segurança no trabalho, principalmente em estabelecimentos menores, como lanchonetes, onde o treinamento e a supervisão nem sempre são adequados.

Muitos usuários expressaram preocupação com a falta de proteção ao redor da máquina e a necessidade de melhores protocolos para evitar que outros funcionários ou clientes sofram danos.

Enquanto as investigações sobre o acidente continuam, espera-se que este episódio traga uma conscientização maior sobre os riscos ocupacionais e a necessidade de implementar regras mais rigorosas para proteger trabalhadores em situações semelhantes.