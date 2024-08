Chá revelação surpreende com tinta vermelha e viraliza como ‘filme de terror’

Um chá revelação realizado por influenciadores americanos, Lauren e Christopher, ganhou destaque nas redes sociais por uma razão inusitada.

Durante a festa, organizada para anunciar o sexo do terceiro filho do casal, a escolha da cor da tinta utilizada surpreendeu os internautas.

Embora a intenção fosse utilizar tinta rosa para indicar que o bebê é uma menina, a cor acabou se aproximando mais de um tom avermelhado, criando uma aparência que muitos compararam a cenas de filmes de terror.

Repercussão nas redes sociais

O evento, que contou com a participação dos filhos do casal, Kennedy, de 10 anos, e McKenna, de 4, gerou diversas reações online.

Quando a tinta foi jogada sobre as crianças, que usavam roupas brancas, o vermelho ficou ainda mais evidente, provocando uma enxurrada de comentários no TikTok.

Internautas questionaram a escolha da cor, com alguns sugerindo que o resultado parecia uma cena de crime. Comentários como “Vermelho? Vermelho é que gênero?” e “Parece uma cena de assassinato” refletem a surpresa do público diante da situação.

Apesar da confusão gerada pela tonalidade da tinta, Lauren, uma das protagonistas do evento, ficou satisfeita com o resultado. O vídeo do chá revelação, postado no TikTok, rapidamente viralizou, acumulando mais de 3,3 milhões de visualizações.

A reação dos internautas, embora tenha sido em grande parte jocosa, contribuiu para aumentar a popularidade do vídeo.

Os chás revelação se tornaram uma tendência nos últimos anos, com casais buscando maneiras cada vez mais criativas e, por vezes, extravagantes, de anunciar o sexo de seus futuros filhos.

No entanto, como mostra o caso de Lauren e Christopher, esses eventos nem sempre saem como planejado, o que pode gerar situações inesperadas e, muitas vezes, divertidas para o público online.