Idoso de 94 anos desafia a tirolesa mais veloz do mundo e arrecada fundos para causa nobre

David Aris, um senhor britânico de 94 anos, recentemente embarcou em uma jornada emocionante e cheia de significado. Ao descer a tirolesa mais rápida do mundo, localizada no País de Gales, ele conseguiu arrecadar cerca de £ 9.859 (aproximadamente R$ 68 mil), destinando toda a quantia para uma instituição que cuida de pacientes em fase terminal. Essa aventura teve como objetivo honrar a memória de sua esposa, que faleceu há cinco anos, após uma longa batalha contra o câncer.

Um tributo em alta velocidade

A ideia de enfrentar o desafio radical surgiu como uma maneira de expressar gratidão pela atenção e cuidado que sua esposa, June, recebeu na casa de apoio St John’s Hospice durante seus últimos dias. Acompanhado pela viúva de um amigo, que também foi acolhido pela mesma instituição, o idoso desafiou a si mesmo e mostrou que a idade não é um obstáculo para a realização de grandes feitos.

A tirolesa, que atinge velocidades superiores a 160 km/h, foi o palco dessa homenagem emocionante. Embora nervoso no início, David logo se sentiu revigorado durante a descida, terminando a experiência com um sorriso e uma sensação de realização. O feito ganhou destaque, com a equipe do local reconhecendo-o como a pessoa mais velha a completar a descida.

Uma história de gratidão e superação

O St John’s Hospice, que acolheu tanto sua esposa quanto seu amigo, é uma instituição dedicada a oferecer cuidados paliativos com dignidade e respeito. A motivação de David para arrecadar fundos para o local vem de sua profunda gratidão pelo suporte que ele e sua família receberam em um momento tão delicado.

A coragem e determinação de David inspiram, e sua história serve como um poderoso lembrete de que, independentemente da idade, é possível fazer a diferença e prestar homenagens significativas àqueles que amamos.