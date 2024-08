O valor de uma barra de ouro atinge um milhão de dólares pela primeira vez na história

Pela primeira vez na história, uma única barra de ouro vale um milhão de dólares, graças a um aumento nos preços.

As barras de ouro que pesam 400 onças troy atingiram a marca do milhão de dólares depois que o preço do metal precioso subiu acima de US$ 2.500 por onça troy. No entanto, nem todas as barras de ouro pesam 400 onças.

Alto custo

Os máximos recentes são uma novidade para o metal precioso. O ouro à vista subiu 1% para US$ 2.563 por onça às 10h45 da manhã, superando um recorde anterior alcançado na sexta-feira. O preço de referência do ouro em Londres atingiu uma alta histórica de US$ 2.521,55 por onça em um leilão matutino na terça-feira, disse a London Bullion Market Association.

Na sexta-feira, foi a primeira vez que o ouro registrou preços à vista acima de US$ 2.500. Os preços do ouro haviam subido acima do nível de US$ 2.400 pela primeira vez em abril.

Riscos geopolíticos

Um relatório do JPMorgan publicado no mês passado afirmou que os riscos geopolíticos, a cobertura da inflação e as perspectivas das taxas de juros têm ajudado a impulsionar os ganhos que os preços do ouro registraram este ano.

Os pesquisadores do JPMorgan disseram que esperam que o ouro atinja preços médios de US$ 2.600 por onça até o final de 2025.

“A tendência continua a ser de subida nos próximos trimestres, prevendo um preço médio de US$ 2,500/oz no quarto trimestre de 2024 e US$ 2,600/oz em 2025, com o risco ainda inclinado para um excesso precoce”, disse Gregory Shearer, chefe de estratégia de metais básicos e preciosos da JPMorgan, em meados de julho.

Outros metais também registraram ganhos na terça-feira. A prata à vista subiu 1,3% para US$ 29,87 a onça, a platina ganhou 1,2% para US$ 964,55 e o paládio subiu 1,4% para US$ 944,75.