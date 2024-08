Jovem agricultora viraliza na web ao transformar paixão pelo café em empreendimento de sucesso

Com apenas 24 anos, uma jovem agricultora do interior de Minas Gerais viu sua vida mudar completamente após viralizar nas redes sociais. Kassiane Thayna, que sempre esteve envolvida no cultivo do café, desde cedo se destacou ao compartilhar sua rotina de trabalho na lavoura, atraindo a atenção de milhões de seguidores. O sucesso online, no entanto, não veio por acaso; foi o resultado de anos de dedicação e trabalho árduo.

Conforme noticiado pelo G1, ela começou a trabalhar na lavoura ainda criança, ajudando a família com as colheitas. Seu envolvimento com o café começou aos três anos, quando brincava na terra, e, aos nove, já adubava e colhia grãos sozinha. Em 2022, ao compartilhar essa rotina nas redes sociais, a jovem rapidamente conquistou um público fiel, que a acompanhou em cada passo de sua jornada.

Com o crescimento nas redes sociais, Kassiane viu a oportunidade de realizar um antigo sonho: ter sua própria marca de café. Em março de 2024, ela lançou oficialmente o produto, feito com grãos colhidos em suas terras, que totalizam quase 5 hectares. A jovem, agora empresária, já expandiu as vendas para outros estados brasileiros e até para o exterior, contando com o apoio de seus seguidores.

Apesar de todo o sucesso, Kassiane não pensa em abandonar a vida no campo. Além de continuar cuidando das lavouras, ela planeja abrir um ponto físico para vender seu café em Caratinga e expandir ainda mais os negócios online. A empreendedora também deseja se aprimorar, estudando sobre café e administração para continuar crescendo como empreendedora.

Sua história é uma inspiração para muitos, mostrando que com trabalho, paixão e dedicação, é possível alcançar grandes conquistas. O futuro promete ainda mais realizações para essa jovem agricultora, que transformou sua vida através do café e das redes sociais.