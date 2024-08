Tailândes enfrenta terror no banheiro ao ser picado por cobra de 3,6 metros no vaso sanitário

No último domingo, um morador de Bangcoc, na Tailândia, viveu uma experiência que poucos poderiam imaginar, transformando uma simples ida ao banheiro em um verdadeiro pesadelo. Thanat Tangtewanon, que seguia sua rotina matinal, foi surpreendido de maneira aterradora ao se deparar com uma píton de 3,6 metros escondida dentro do vaso sanitário de sua casa. De acordo com o Daily Mirror, ao se sentar, sem suspeitar de nada, ele sentiu uma dor intensa e súbita em sua região íntima, resultado da mordida do réptil.

O incidente ocorreu por volta das 10 horas da manhã, quando o tailandês, como de costume, foi ao banheiro para realizar suas necessidades diárias. Ele explicou que, antes de se sentar, sempre verificava o vaso sanitário, acionando a descarga para evitar qualquer surpresa indesejada. Nesse dia, no entanto, mesmo após a descarga, a cobra permaneceu escondida, e ele acabou sendo atacado.

Luta desesperada pela sobrevivência

Ao perceber a gravidade da situação, o homem entrou em pânico, mas agiu rapidamente para tentar se livrar do réptil. Inicialmente, Thanat tentou puxar a cobra para fora do vaso, mas logo percebeu que o animal era muito forte e não se movia com facilidade. Em meio ao desespero, ele avistou uma escova de vaso sanitário e, sem hesitar, começou a golpear o réptil com toda a força que conseguiu reunir. A luta foi intensa, e embora tenha se ferido no processo, o tailandês conseguiu imobilizar a cobra, que acabou morrendo devido aos golpes.

Thanat Tangtewanon — Foto: Reprodução/X

Após o incidente, ainda em estado de choque, Thanat pediu ajuda a um vizinho, que prontamente o levou ao hospital. Felizmente, os médicos constataram que suas lesões não foram graves, e ele pôde se recuperar sem maiores complicações. Aliviado, ele relatou que seus testículos estavam em boas condições após o tratamento, concluindo que teve muita sorte em sair dessa situação apenas com ferimentos leves.