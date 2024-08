Menino de 12 anos salva mãe após carro cair em lago no Texas

Um episódio de coragem e presença de espírito marcou a vida de uma família no Texas, Estados Unidos. No último dia 20 de agosto, um garoto de 12 anos conseguiu salvar sua mãe, que ficou presa dentro de um carro após o veículo cair em um lago. De acordo com a reportagem do ABC7TV, O incidente ocorreu quando Jonquetta Winbush, de 39 anos, teve uma convulsão enquanto dirigia, perdendo o controle do automóvel, que acabou submergindo na água.

Ação rápida e resgate heróico

No momento do acidente, além de Jonquetta, estavam no carro seus dois filhos: Dwight, de 12 anos, e Bri-Asia, de 16. Quando o veículo começou a afundar, os adolescentes conseguiram sair rapidamente. Desesperado e percebendo a gravidade da situação, Dwight correu até a estrada próxima e começou a pedir ajuda. Sua angústia foi captada por um carro da polícia que passava nas proximidades. “Minha mãe está tendo uma convulsão, ela está presa e o carro está na água”, gritava o menino, implorando por socorro.

Foto: Sunnyskys

Rapidamente, policiais e voluntários que estavam na região se mobilizaram para resgatar a mulher. Entre os socorristas estava Epifanio Munguia, um motorista que não hesitou em pular na água ao ouvir os gritos de Dwight. Ao alcançar o veículo, que já estava parcialmente submerso, ele e os outros envolvidos no resgate tentaram quebrar o vidro traseiro do carro, mas a água invadiu ainda mais o interior. Com esforço conjunto, conseguiram forçar a porta dianteira e retirar Jonquetta de dentro.

Após o resgate, a mulher foi levada às pressas ao hospital, onde passou três semanas em um ventilador mecânico. Aos poucos, ela tem se recuperado do trauma. A tia de Dwight expressou profunda gratidão pelo apoio recebido durante o incidente, elogiando a rápida intervenção dos policiais e voluntários.