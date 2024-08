Um xamã da Califórnia foi acusado de agressão sexual, incluindo uma vítima menor de 14 anos

Foto: Gabinete do Xerife do Condado de Riverside

Um líder xamânico de uma comunidade religiosa do sul da Califórnia foi preso depois que duas vítimas femininas se apresentaram e o acusaram de agressão sexual, incluindo uma menina com menos de 14 anos, disseram as autoridades.

ANÚNCIO

Ricardo I. Flores, de 59 anos, também conhecido como ‘Koyote el Ciego’, enfrenta oito acusações por crimes graves, incluindo estupro por coerção e agressão sexual agravada de um menor, de acordo com o Escritório do Promotor do Condado de Riverside, conforme relatado pelo New York Times.

Prisão após investigação

Flores, que foi descrito pela polícia como o "líder religioso de uma comunidade xamânica em vários locais" do condado de Riverside, foi preso na manhã de 7 de agosto na fronteira sul, quando voltava aos Estados Unidos do México, disse o Gabinete do Xerife do Condado de Riverside.

Ele foi alvo dos investigadores depois que múltiplas vítimas fizeram as denuncias de agressões sexuais que Flores supostamente cometeu.

Acusações de agressão sexual

Flores foi preso por acusações de agressão sexual e abuso sexual infantil. As autoridades disseram que pode haver mais vítimas e pediram a qualquer pessoa com informações que se apresente.

De acordo com o Times, ele foi processado em 9 de agosto. Sua próxima audiência no tribunal está marcada para 23 de agosto no Riverside Hall of Justice, de acordo com os registros da prisão.

Flores, um autor originário de El Salvador, descreve a si mesmo em perfis online como um xamã exilado, que afirma ser versado em magia, alquimia e yoga, entre outras ensinamentos esotéricos.

ANÚNCIO

"Ele se formou em Tantra Yoga e Misticismo Ocidental durante sua adolescência, até ser forçado a se exilar quando se tornou alvo dos esquadrões da morte desse país atribulado", afirma seu perfil de autor na Amazon. Ele entrou nos Estados Unidos em 1985, onde afirma ter obtido asilo político.

Aka Dua

Flores promove seu ‘sistema de cura’ e ‘antiga energia de cura’ chamada ‘Aka Dua’.

Flores também se referiu a ensinamentos relacionados ao sexo em suas várias aparições em podcasts e blogs online, onde prega sobre seu domínio da ‘Alquimia Sexual’ e da ‘Magia Sexual’, informou o jornal.

O xamã ofereceu retiros em Xicoco, que ele chama de “uma escola esotérica dos toltecas, onde treina os alunos em magia, xamanismo, misticismo e ioga” em seu perfil da Amazon. Os participantes podem pagar milhares de dólares pelos workshops, segundo o The Times.

O site da Xicoco diz que “organiza cabanas de suor, missões de visão e uma roda medicinal”. Seus livros e ensinamentos abrangentes são baseados em várias tradições espirituais, desde crenças indígenas americanas até místicos modernos como Aleister Crowley, de acordo com o The Times.