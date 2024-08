Mulher se assusta ao encontrar ‘corpo decapitado’ na praia e verdade vem à tona

Uma mulher se deparou com o que seria um “cadáver” sem cabeça enquanto passeava na Praia de Tauane, Taranaki, na Nova Zelândia. No entanto, seu momento de susto se converteu em horror ao descobrir a verdade por trás do achado. As informações do artigo são com base no Daily Star.

Antes de ter encontrado o “corpo sem cabeça” na praia, a mulher revelou ter se deparado com o cadáver de duas cabras alguns dias antes. Isso teria a deixado desconfortável para passear na região. Ao dar uma segunda chance, levou outro susto.

“Eu estava pensando sobre o quão estranho isso era, e como isso me deixou um pouco desconfortável. Eu estava... quando saí do carro pela primeira vez, pensando sobre corpos, o que é totalmente bizarro”, revelou ela à RNZ.

Antes de se deparar com o corpo, sua cadela, Sadie, farejava algo peculiar. Quando sua tutora verificou a origem da curiosidade de seu pet, encontrou o “cadáver”

“Eu simplesmente congelei e me senti mal”, disse. “Eu podia ver que era definitivamente o formato de um torso, de bruços, e eu podia dizer que era uma figura feminina. Eu podia ver que tinha unhas e os dedos dos pés eram realmente realistas, então realmente parecia uma figura humana.”

Desvendando o mistério

Preocupada com o que tinha acabado de encontrar, a mulher prontamente ligou para a polícia, com o receio de haver um assassino a solta. Após três policiais surgirem ao local, eles também pensaram se tratar de um corpo humano.

Portanto, todos estavam enganados: se tratava de uma boneca sexual em tamanho real.

Mulher se assusta ao encontrar ‘corpo decapitado’ na praia e verdade converte susto em choque (Reprodução/Alice Cowdray)

“E então eu meio que vi um dos policiais cutucá-lo com o pé, e pensei: ele não vai cutucar se for um corpo”, disse a mulher.

“E então ele meio que a virou, e ela ficou ainda mais realista quando estava de costas, tinha tudo... era muito realista... mas obviamente você poderia dizer que era uma boneca sexual”, acrescentou.

Apesar de ter ficado aliviada por não se tratar de um corpo de verdade, se sentiu mal por acionar a polícia e fazê-la se deslocar.